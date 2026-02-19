Pese a millonaria deuda aseguran provisión de almuerzo escolar en Misiones

En conversación con ABC Color, Ortiz señaló que el gobierno departamental trabaja en los detalles para arrancar con el servicio desde el inicio de clases previsto para el lunes 23 de febrero. El beneficio alcanzará a unas 171 instituciones de Misiones. En algunas ya se distribuyeron los insumos correspondientes. En las demás, la entrega se realizará en las próximas horas. Aún no se puede establecer con exactitud la cantidad de alumnos beneficiados. El último corte, del 15 de noviembre de 2025, indica que eran 19.398 estudiantes.

En el departamento de Misiones, el servicio de almuerzo escolar está a cargo de la firma Belmac S.A. que mantiene un contrato plurianual con la Gobernación. El acuerdo se extiende hasta el 30 de julio de 2027. El monto adjudicado asciende a G. 97.882.206.300. Este contrato permite garantizar la continuidad del servicio. La provisión forma parte del programa de alimentación escolar departamental. El objetivo es sostener el beneficio durante el periodo establecido.

En otro momento, al ser consultada sobre la deuda de aproximadamente G. 13.000 millones entre Belmac S.A y la Gobernación de Misiones, Ortiz señaló que no afectará el servicio. Explicó que la provisión está contemplada dentro del contrato vigente. Aseguró que el compromiso de la empresa continúa firme. El servicio alimentario seguirá desarrollándose con normalidad.

Cocineras

Con relación a las cocineras, Noelia Ortiz mencionó que las funcionarias tienen contratos desde el inicio de clases hasta el último día del año lectivo. Esto forma parte de las condiciones establecidas por la empresa. La continuidad laboral depende de la evaluación correspondiente. La firma puede decidir su renovación o no. Cada caso es analizado de manera particular. El objetivo es asegurar el cumplimiento de las exigencias.

Indicó además que la empresa detectó situaciones irregulares con algunas trabajadoras. Principalmente en el cumplimiento de las exigencias del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae). Las funcionarias deben adaptarse a las normativas vigentes. El cumplimiento es obligatorio para mantener el trabajo. La empresa tiene la potestad de volver a contratarlas.

