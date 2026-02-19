Éxodo a escuelas del MEC: “Ya no alcanza la plata”, afirman en escuela de Luque

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), había afirmado en enero que actualmente, la cifra de migración de estudiantes del sector privado al público, varía entre 40.000 a 45.000 estudiantes, una cifra que catalogó como “extraordinaria” y “sin precedentes”.

Agregó que incluso pueden darse más traslados de este tipo en marzo, después de los exámenes extraordinarios y las inscripciones en el RUE (Registro Único del Estudiante). En otro momento llegó a decir que el éxodo alcanzaría a 60.000 alumnos.

“Una razón podría ser el programa Hambre Cero, que también implica que se desayune, meriende, almuerce en la escuela, que se ahorre esa vianda que por ahí debe llevar el chico, es una preocupación menos”, aseguró sobre uno de los posibles motivos.

También dijo que la entrega de kits escolares podría ser un factor, porque cada paquete tiene un costo de entre G. 2 millones a G. 3 millones. “Con tres hijos pueden hacer el cálculo”, manifestó en una rueda de prensa.

“Ya no pueden pagar escuelas privadas”, dice directora

La Escuela Básica 1031 Santiago Leguizamón, ubicada en el barrio Ykua Duré, en Luque, tiene 50 alumnos nuevos inscriptos para el año lectivo 2026, que arranca este lunes 23 de febrero. La directora, Norma Mendoza, explicó que la mayoría de los nuevos estudiantes provienen de escuelas privadas de la ciudad, algunas con más de 30 años de trayectoria en el sector.

“Vienen de escuelas privadas de prestigio, realmente con años en la comunidad, pero los papás hablan bien y cuentan la realidad; ya no pueden pagar la cuota, ya no alcanza la plata”, explicó.

Dijo que, por este motivo, algunos grados estarán superpoblados este año lectivo, por lo que solicitaron más muebles. En el 2025, la institución recibió los cuestionados muebles chinos de Itaipú.

A modo de ejemplo, explicó que el año pasado en el séptimo grado tenían 26 alumnos y que hasta la fecha, cuentan con 40 inscriptos. “La mayoría son de la privada también en este grado”, remarcó.

Otros casos

La directora Mendoza, agregó que entre las familias que llegan al establecimiento, figuran algunas con más de un hijo.

“Ocurre en algunos casos que una familia con dos o tres hijos, a veces solo uno de los padres trabaja, entonces ya no pueden costear la cuota”, dijo. En otras situaciones, incluso con los dos miembros familiares trabajando, no alcanza con la mensualidad.

En cuanto a la situación de infraestructura, explicó que ya pidieron a través de la microplanificación que se remite al MEC y a la Municipalidad local, la construcción de un salón más en una segunda planta, para tener más espacio para los estudiantes.

Además, algunas salas de clase tienen goteras. Un sector de la escuela es más antiguo, cuenta con tejas viejas que necesitan ser cambiadas. Además, una parte del muro perimetral cayó luego de una tormenta.