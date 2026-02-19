Repudian la “persecución” a líderes yerbateros tras protestas contra la minería

Mientras culminaba la diligencia judicial, un grupo de manifestantes permanecía frente a la sede tribunalicia de Villarrica a la espera de novedades sobre la situación procesal del referente yerbatero.

La audiencia preliminar dejó ahora en manos del juez la decisión de admitir o no la acusación fiscal y, en consecuencia, disponer la apertura de un juicio oral al acusado Vidal Brítez.

Brítez está acusado por supuesta coacción grave y maniobras peligrosas en el tránsito terrestre, en calidad de instigador, supuestos hechos punibles vinculados a incidentes registrados durante protestas contra actividades mineras en Paso Yobai, en el contexto de movilizaciones contra piletas de lixiviación y excavaciones en la zona.

Además de su defensa técnica, lo acompañaron la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y Amnistía Internacional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En las afueras del Palacio de Justicia, los activistas expresaron su rechazo a lo que consideran una criminalización de la lucha ambiental y denunciaron que existen otros dirigentes con órdenes pendientes en el marco de la misma causa. con órdenes pendientes en el marco de la misma causa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Mañana definirán si líder yerbatero irá a juicio por los incidentes durante una protesta contra minería ilegal en Paso Yobai

Félix Duarte, uno de los manifestantes, afirmó que el acompañamiento responde a lo que califican como “un caso de injusticia de larga data”.

“Estamos acompañando una vez más a nuestro líder Vidal Brítez y reclamando justicia por los demás compañeros que están prófugos por la persecución política y judicial”, manifestó.

Duarte sostuvo que, a su criterio, no existen fundamentos suficientes para sostener la acusación y cuestionó la imparcialidad del sistema judicial.

“La balanza de la mal llamada justicia acá en Villarrica se inclina hacia un sector privilegiado”, expresó, al referirse a lo que consideran intereses económicos ligados a la explotación minera.

Lea más: Paso Yobái: defensa de líder yerbatero denuncia parcialidad en la investigación de denuncias

Según el manifestante, desde hace dos años y medio los pobladores y productores yerbateros vienen movilizándose en defensa de un ambiente saludable y denunciando presuntos atropellos. “Estamos en la lucha por los derechos humanos y por un ambiente sano, y no vamos a retroceder”, añadió.

Durante la audiencia, la Fiscalía alegó que existen elementos suficientes para que el caso sea debatido en juicio oral y público, mientras que la defensa solicitó el sobreseimiento definitivo de Brítez, con el argumento de falta de sustento en la acusación.

Los seguidores de Brítez advirtieron que, en caso de que el juez eleve la causa a juicio, convocarán a nuevas movilizaciones para visibilizar su postura ante la opinión pública.