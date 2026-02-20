Aseguran que hospital había rechazado equipos de lavandería por no reunir las especificaciones técnicas

El servicio fue adjudicado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por una suma cercana a G. 34.000 millones, y el contrato contempla la instalación de equipos propios dentro del hospital. Sin embargo, según Gayoso, las lavadoras y demás equipos presentados por la firma Dylav SA no reunían las condiciones técnicas requeridas para operar en un entorno hospitalario.

Indicó que el hospital rechazó los equipos porque no cumplían con las exigencias industriales y agregó que desde aquel episodio la empresa no repuso las maquinarias necesarias, pese a que el contrato estipula la operatividad interna del servicio.

Cláusula permite traslado ante inconvenientes

Gayoso señaló que el contrato firmado entre el Ministerio y la empresa establece que, en caso de inconvenientes técnicos, las prendas pueden ser trasladadas a otro sitio para su lavado y posterior reposición. Bajo ese argumento, actualmente las ropas hospitalarias son retiradas y procesadas fuera de Coronel Oviedo.

Indicó, además, que toda la situación fue comunicada a nivel central y que la definición final depende exclusivamente de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Asunción, ya que el hospital no maneja presupuesto propio ni tiene potestad contractual sobre la adjudicación.

Servicio no estaría afectado

Pese a las irregularidades señaladas, el administrador afirmó que la provisión de sábanas y prendas no está resentida y que el servicio funciona con normalidad en cuanto a abastecimiento.

No obstante, la falta de instalación de los equipos comprometidos en el contrato vuelve a poner bajo la lupa el cumplimiento efectivo de una adjudicación millonaria financiada con recursos públicos, mientras la solución definitiva queda en manos de las autoridades centrales de Salud.