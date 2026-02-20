ABC en el Este
20 de febrero de 2026 - 12:55

Sangriento intento de feminicidio deja tres heridos en Ciudad del Este

Agentes del Departamento de Criminalística levantan de la escena del crimen el revólver utilizado para el ataque.
CIUDAD DEL ESTE. Un hombre hirió con machetillo y luego disparó en la cabeza a su expareja en una vivienda ubicada en el kilómetro 8, lado Monday, en la fracción Renacer de esta ciudad. Durante el violento episodio, una trabajadora doméstica que intentó intervenir resultó herida de refilón en la mano.

Por ABC Color

El presunto autor fue identificado como Óscar Aníbal Acosta Santander, quien habría llegado hasta la casa de su expareja, Nancy Flecha, donde se produjo una discusión. Según el relato de vecinos, el hombre atacó inicialmente a la mujer con un machetillo y posteriormente efectuó un disparo con un revólver que impactó en la cabeza de la víctima.

Al presenciar el sangriento ataque, la empleada doméstica intentó intervenir para auxiliar a Nancy, momento en que fue alcanzada de refilón en la mano por una bala.

Posteriormente, el agresor arrojó su revólver en el patio de la vivienda y se encerró en el baño, donde se autoinfligió una herida con arma blanca en el pecho.

La víctima del intento de feminicidio fue trasladada al hospital de la Fundación Tesãi.
Una vecina manifestó que la pareja ya se encontraba separada y el hombre seguía un tratamiento psiquiátrico. “Ellos ya habían terminado la relación. Hoy el señor vino y seguro ya estaba planeando hace mucho tiempo y le atacó a Nancy. Tienen un hijo de cinco años que está en el preescolar”, expresó.

Bomberos voluntarios trasladaron a Nancy Flecha hasta el hospital de la Fundación Tesãi, donde ingresó en estado crítico a raíz de las múltiples heridas. En tanto, el presunto agresor y la trabajadora doméstica fueron derivados al pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional para recibir atención médica.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.