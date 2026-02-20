Sangriento intento de feminicidio deja tres heridos en Ciudad del Este

El presunto autor fue identificado como Óscar Aníbal Acosta Santander, quien habría llegado hasta la casa de su expareja, Nancy Flecha, donde se produjo una discusión. Según el relato de vecinos, el hombre atacó inicialmente a la mujer con un machetillo y posteriormente efectuó un disparo con un revólver que impactó en la cabeza de la víctima.

Al presenciar el sangriento ataque, la empleada doméstica intentó intervenir para auxiliar a Nancy, momento en que fue alcanzada de refilón en la mano por una bala.

Posteriormente, el agresor arrojó su revólver en el patio de la vivienda y se encerró en el baño, donde se autoinfligió una herida con arma blanca en el pecho.

Una vecina manifestó que la pareja ya se encontraba separada y el hombre seguía un tratamiento psiquiátrico. “Ellos ya habían terminado la relación. Hoy el señor vino y seguro ya estaba planeando hace mucho tiempo y le atacó a Nancy. Tienen un hijo de cinco años que está en el preescolar”, expresó.

Bomberos voluntarios trasladaron a Nancy Flecha hasta el hospital de la Fundación Tesãi, donde ingresó en estado crítico a raíz de las múltiples heridas. En tanto, el presunto agresor y la trabajadora doméstica fueron derivados al pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional para recibir atención médica.