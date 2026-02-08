Dengue: hay brotes activos, pero poco interés en vacunación

En las últimas tres semanas, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) confirmó un ascenso significativo en las notificaciones de sospecha y la detección de casos de dengue.

Según el informe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, los diagnósticos positivos de dengue están distribuidos en Central (12), Asunción (2), Cordillera (2), Itapúa (1), Presidente Hayes (1) y Misiones (1). Se reporta que el distrito de Limpio se encuentra actualmente bajo una situación de brote activo, registrando incluso tres de los cuatro hospitalizados reportados recientemente.

Además del predominio del serotipo DENV-1, se identificó en Asunción el primer caso de Chikunguña del año, un caso importado desde Bolivia. Ante este escenario, la vigilancia se intensifica en regiones como Paraguarí, Alto Paraná y Amambay, donde las notificaciones van en aumento.

Vacunación para personas de 6 a 39 años

Como respuesta estratégica, Salud ha ampliado el rango etario para la vacunación gratuita contra el dengue, que ahora incluye a personas de 6 a 39 años. Sin embargo, las autoridades expresan preocupación por la baja demanda. Paraguay dispone de más de 70.000 dosis de la vacuna Qdenga, pero la adhesión sigue siendo limitada.

Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat explica que la inmunización es clave para reducir formas graves y hospitalizaciones. El esquema consiste en dos dosis con un intervalo de tres meses.

La vacuna está disponible en los vacunatorios habilitados de 16 municipios priorizados (incluyendo Asunción, Central, Itapúa y Paraguarí) y en dependencias del IPS. Como único requisito, se indica que se debe acudir con la cédula de identidad.

