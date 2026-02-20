Falta mobiliario y un pabellón está clausurado a días de iniciarse las clases en la centenaria escuela de Pedro Juan Caballero

Referentes de la comunidad educativa de la escuela N° 710 Don Carlos Antonio López, de Pedro Juan Caballero, expusieron su preocupación debido a las falencias que presenta el edificio escolar a pocos días de iniciarse el año lectivo. Entre las situaciones que ameritan una urgente intervención de los responsables de la educación se encuentran la cantidad insuficiente de mobiliario, varias aulas con necesidad de urgente refacción, ya que presentan goteras en días de lluvia, y todo un pabellón está clausurado por serios problemas en el techo.

A eso se suma la instalación eléctrica, prácticamente obsoleta, denunciaron desde la institución educativa pública.

“Hace años no recibimos mobiliario y no se hacen refacciones”

Desde la escuela N° 710 Don Carlos Antonio López manifestaron que la refacción de varias aulas es urgente, al igual que la provisión de mobiliario para los estudiantes.

“El edificio necesita refacciones urgentes y tenemos unos 300 alumnos que iniciarán las clases sin contar con pupitres; hace años que no recibimos refacciones ni mobiliario”, lamentó la licenciada Lisa Mabel Rodríguez, directora de la institución.

Por su parte, Juliana González, vicepresidenta de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) del centro educativo, indicó que espera que los responsables hagan una visita para cerciorarse de las necesidades que existen en el recinto escolar. Señaló que, a la falta de mobiliario, se suman los problemas en cuanto a la instalación eléctrica, que es prácticamente obsoleta y requiere una importante inversión para resolverlos.

La primera escuela de la ciudad

La Escuela N° 710 Don Carlos Antonio López, ubicada en el centro de Pedro Juan Caballero, es la primera de la ciudad, fundada en el año 1912, según destacó la actual directora. Sin embargo, no queda exceptuada de las enormes falencias que afectan a las instituciones educativas públicas de nuestro país.

Actualmente, la casa de estudios cuenta con más de 800 alumnos matriculados, y muchos de ellos iniciarán las clases sin las mínimas condiciones necesarias.

Según manifestaron desde la institución, los padres, a través de sus aportes monetarios, se encargan de cubrir gastos en cuanto a limpieza, seguridad y otros aspectos que hacen al día a día de la institución educativa.