Nacionales
20 de febrero de 2026 - 17:56

Gobernación transfirió G. 104 millones a comisión de padres de institución privada y genera cuestionamientos

El colegio religioso privado que recibió la transferencia millonaria de la Gobernación de Caaguazú.
El colegio religioso privado que recibió la transferencia millonaria de la Gobernación de Caaguazú.

CORONEL OVIEDO. La Gobernación de Caaguazú realizó una transferencia de G. 104 millones a la comisión de padres del Centro Educacional Diocesano Monseñor Jerónimo Pechillo, una institución privada dependiente de la Diócesis de Coronel Oviedo, hecho que generó fuertes cuestionamientos de la ciudadanía, atendiendo que numerosas instituciones públicas del departamento atraviesan serias carencias presupuestarias.

Por Víctor Daniel Barrera

El secretario general de la Gobernación de Caaguazú, Fabio Morales, explicó que no se trató de una donación directa a la institución educativa, sino de una transferencia realizada a la comisión de padres, mecanismo que —según indicó— se viene utilizando durante todo el periodo de gestión con diferentes organizaciones del departamento.

Lea más: Gobernación de Caaguazú adeuda G. 64.108 millones a proveedores de Hambre Cero

Detalló que la comisión de padres presentó un proyecto para la construcción de un pabellón informático, el cual fue acompañado con toda la documentación requerida y se encontraba al día al momento de la evaluación. Indicó, además, que la mayor parte del financiamiento será cubierta por la propia comisión, otra parte por la diócesis, y una porción menor corresponde al aporte de la Gobernación, que asciende a G. 104 millones.

Ante la consulta sobre la legalidad de la operación, el funcionario afirmó que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente, al tratarse de una transferencia canalizada a una comisión y no directamente a la institución educativa privada.

Lea más: Hambre cero: provisión de alimentos en el inicio de clases, en riesgo por deudas del Estado

Pese a estas explicaciones, sectores ciudadanos cuestionan la priorización de recursos públicos, señalando que escuelas y colegios públicos del departamento carecen de infraestructura básica, insumos y apoyo estatal, por lo que consideran inoportuno el desembolso a una entidad privada, aun cuando se haya realizado a través de una comisión de padres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy