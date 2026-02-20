Gobernación transfirió G. 104 millones a comisión de padres de institución privada y genera cuestionamientos

El secretario general de la Gobernación de Caaguazú, Fabio Morales, explicó que no se trató de una donación directa a la institución educativa, sino de una transferencia realizada a la comisión de padres, mecanismo que —según indicó— se viene utilizando durante todo el periodo de gestión con diferentes organizaciones del departamento.

Lea más: Gobernación de Caaguazú adeuda G. 64.108 millones a proveedores de Hambre Cero

Detalló que la comisión de padres presentó un proyecto para la construcción de un pabellón informático, el cual fue acompañado con toda la documentación requerida y se encontraba al día al momento de la evaluación. Indicó, además, que la mayor parte del financiamiento será cubierta por la propia comisión, otra parte por la diócesis, y una porción menor corresponde al aporte de la Gobernación, que asciende a G. 104 millones.

Ante la consulta sobre la legalidad de la operación, el funcionario afirmó que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente, al tratarse de una transferencia canalizada a una comisión y no directamente a la institución educativa privada.

Lea más: Hambre cero: provisión de alimentos en el inicio de clases, en riesgo por deudas del Estado

Pese a estas explicaciones, sectores ciudadanos cuestionan la priorización de recursos públicos, señalando que escuelas y colegios públicos del departamento carecen de infraestructura básica, insumos y apoyo estatal, por lo que consideran inoportuno el desembolso a una entidad privada, aun cuando se haya realizado a través de una comisión de padres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy