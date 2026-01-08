Gobernación de Caaguazú adeuda G. 64.108 millones a proveedores de Hambre Cero

La empresa Campo Verde, de Rodolfo Méndez González, tiene un cobro pendiente de G. 25.928.000.000, de los G. 216.808.244.660 adjudicados mediante la licitación trianual “459127 – Contratación de Alimentación Escolar – Hambre Cero en Instituciones Educativas del Caaguazú 2025 al 2027, Plurianual Ad Referéndum”.

Otra empresa proveedora con la que la Gobernación de Caaguazú registra una deuda millonaria es Charlot, de Néstor López Paniagua, que asciende a G. 22.715.000.000, de los G. 172.995.987.640 adjudicados en el marco de la misma licitación 459127.

La tercera empresa proveedora que registra una deuda millonaria es Distribuidora Dianita, de Manuel Méndez, cuyo monto asciende a G. 9.823.000.000, correspondiente únicamente al año 2025 y a la licitación trianual 459127 con un monto total de G. 89.322.655.100 según la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Otra empresa con un importante monto a cobrar es Tembi’u Porã, de Terra Group SA, cuya deuda total es de G. 4.670.000.000, correspondiente al año 2025. La empresa adjudicada con un monto total de G. 39.989.025.440 que tendrá que ser ejecutada en forma trianual en el marco del programa Hambre Cero y siempre en base a la licitación 459127.

Por último, figura la empresa Menro SA, de Mirta Romero de Méndez, cuyo monto adeudado asciende a G. 972.000.000, de los G. 8.323.004.480 adjudicados mediante la licitación trianual 459127.

Ante estas deudas millonarias, varios miembros del gremio de proveedores analizan suspender la provisión de alimentos durante el 2026, hasta que se concrete el pago total por parte de la Gobernación de Caaguazú y del Gobierno Nacional.

Al respecto, el administrador de la Gobernación de Caaguazú, Luis Ruiz Díaz, manifestó que el retraso en el pago a proveedores se debe a la falta de transferencias de fondos por parte del Ministerio de Economía, aunque aseguró que existen promesas de que entre este mes y el próximo se estaría normalizando la situación. Comentó que el problema es de alcance nacional y que afecta a todas las gobernaciones del país.