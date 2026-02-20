Imputan a la fiscala Stella Mary Cano

La agente fiscal Sonia Sanguines imputó a su colega Stella Mary Cano, por supuesta persecución a inocentes en contra del ciudadano italiano Ciro Panniello.

El requerimiento fiscal también incluye la solicitud del desafuero de la fiscala, paso necesario para avanzar en el proceso penal.

Además, se solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la obligación de comparecer ante el juzgado y la prohibición de salida del país.

La causa se originó a partir de un procedimiento realizado en 2018 durante la investigación de una denuncia por estafa que posteriormente fue desestimada por inexistencia de delito.

Llamativa orden de detención y presunta extorsión

La fiscala Sanguines Bidondo, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, sostiene que existen indicios de irregularidades en la actuación de Cano dentro de la causa abierta contra Panniello.

La Fiscalía señala que Cano ordenó la detención de Panniello pocos días después de recibir una denuncia por estafa, sin haber realizado previamente medidas investigativas relevantes. Es decir, no se habrían recolectado suficientes elementos objetivos que justificaran una privación de libertad.

Además, la imputación menciona que la fiscal argumentó una supuesta falta de arraigo del denunciado, pese a que en la carpeta fiscal figuraban documentos que indicaban que contaba con cédula paraguaya y vínculos comerciales en el país.

Otro de los puntos centrales es que, tras la detención, Panniello fue trasladado a su local comercial, donde se firmó un acuerdo conciliatorio. En ese documento, el empresario cedía bienes valuados en una suma millonaria como “reparación del daño”.

La sospecha fiscal radica en que dicho acuerdo se habría concretado mientras Panniello seguía detenido, lo que, según la acusación, podría interpretarse como una situación de presión o coacción.

De hecho, posteriormente el propio Panniello manifestó ante la Justicia que firmó el acuerdo bajo presión, alegando que temía ser enviado a prisión. La investigación también incorpora un informe psicológico del Ministerio Público que describe presuntos daños emocionales sufridos por Panniello, incluyendo síntomas compatibles con estrés postraumático.