LaMafiaManda: Fiscala zafó remoción con ayuda de Lalo y Arévalo

El 5 de mazo de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pese al pedido expreso de remoción, por parte de dos ministros de la Corte: Alberto Martinez Simón y César Garay Zuccolillo, con la adherencia del diputado Alejandro Aguilera, salvó a la fiscala Stella Mary Cano

La entonce presidenta Alicia Pucheta, el vice Orlando Arévalo los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, además del representante el Consejo de la Magistratura Enrique Berni votaron por el apercibimiento.

En los chats filtrados de Lalo Gomes se infiere que fue Arévalo el que operó para el efecto, conforme a la imputación.

De acuerdo con los datos de la investigación fiscal, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del JEM, habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trámites y cheques

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo.

Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Felicidades, le escribió Lalo

Ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré.

La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en la cuenta de Orlando Arévalo.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo.

“El análisis de estas conversaciones expuestas permite inferir que Orlando Arévalo solicitó la intermediación y aval a Eulalio Gomes a fin de que pueda acceder a un crédito a cambio de favorecer con su voto a una persona que estaba siendo enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, según se expresa en la imputación de los Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

Ministros pidieron remoción de la fiscala

Los dos presentantes de la Corte Suprema de Justicia pidieron en esa sesión del 5 de marzo, la remoción de la fiscala Stella Mary Cano.

“Se trata de mal desempeño patente y alevoso, un notorio trabajo deficiente no solo en el aspecto procesal, sino en relación a cuestión mucho más profunda y que guarda relación con la formulación de acusación con un profundo desconocimiento de la ley y la mecánica de delitos que investiga”, resaltó el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón (preopinante) al argumentar su voto por la remoción de la agente.

Agregó que la fiscal Stella Mary Cano actuó sin tener pruebas de lo que había acusado, se basó en su sola voluntad, es decir, arbitrariamente para acusar y pedir que los procesados sean condenados, teniendo en cuenta que la orfandad probatoria es notoria, según destacó Martínez Simón.

Por su parte el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo resaltó que en el proceso penal en cuestión Stella Mary Cano acusó, imputó y pidió condena para Mario Ferreiro y otros cuatro incoados por supuesta lesión de confianza y tráfico de influencias, “sin tener la tipificación que exige imperativamente la ley y el sistema penal”.

Con imputación dejó fuera de la intendencia a Ferreiro

Stella Mary Cano intervino en la causa “Marcelo Mancuello Ríos y otros s/ lesión de Confianza y otros”, en la que acusó y pidió condena para el ex intendente de Asunción Mario Ferreiro y otros procesados por la supuesta “caja paralela” en el municipio capitalino.

Ferreiro fue absuelto y la fiscala no apeló, pese a la gravedad del proceso que había impulsado.

La agente luego fue trasladada de Asunción a la unidad de Ayolas.