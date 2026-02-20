Jubilados buscan juntar 50.000 firmas para blindar fondos de IPS

El objetivo es llegar a 50.000 firmas o más para presentar un proyecto de iniciativa popular que reforme dos artículos clave del ente, con el fin de frenar la discrecionalidad en el manejo de los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

La iniciativa surge como respuesta a la preocupación del gremio sobre la vulnerabilidad de los fondos de pensiones y salud. Según explicó Halley, la normativa vigente permite márgenes de gestión que ponen en riesgo los ahorros de los trabajadores.

“No es solo una firma, es el blindaje de nuestro futuro. Queremos que el IPS vuelva a ser de los trabajadores y no un botín político”, sentenció.

La notificación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fue entregada hoy, viernes.

¿Cómo participar?

Se habilitaron dos canales de votación que entrarán en pleno funcionamiento a partir de este lunes 23 de febrero.

Firma digital (ya habilitada): a través de la plataforma oficial del TSJE, los ciudadanos pueden adherirse de forma remota utilizando su identidad electrónica. Planillas físicas (desde el lunes): se distribuirán carpetas en puntos estratégicos para aquellos que no tienen acceso a herramientas digitales o prefieren el método tradicional.

Logística y cronograma de movilización

La logística para el arranque de la campaña el lunes incluye la instalación de mesas de votación en lugares de alta concurrencia:

Inmediaciones de la Caja Central del IPS.

Hospitales de la red previsional.

Plazas principales en las cabeceras departamentales de todo el país.

El gremio insta a los interesados a acudir con su cédula de identidad civil vigente, requisito indispensable para que la rúbrica sea validada correctamente por la Justicia Electoral.