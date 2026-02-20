Caos en el IPS: asegurados atrapados entre el fallo del sistema y el calor extremo

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa jornadas críticas tras el apagón y principio de incendio registrado el pasado miércoles en su subsuelo. A tres días del siniestro, los asegurados denuncian un colapso generalizado que afecta servicios vitales, agravado por condiciones climáticas.

A pesar de que las autoridades del seguro social afirman que los servicios se están restableciendo, las quejas en los pasillos son incesantes. El sistema informático sigue caído, impidiendo la realización de análisis laboratoriales, el retiro de resultados, el agendamiento de turnos y el retiro de medicamentos. “Llegamos de distintos puntos del país y no podemos hacer nada”, lamentó una asegurada a ABC.

El calvario de la falta de fármacos

La crisis tecnológica solo acentuó un problema crónico: la escasez de medicamentos. Una de las denunciantes relató que, de cuatro fármacos que debía retirar esta mañana para su madre, una paciente crónica, solo recibió Omeprazol, quedando sin Prednisona, Calcio carbonado con vitamina y Leflunomida.

“IPS brinda un tiempo de 15 días para retirar los fármacos asignados a pacientes crónicos, pero cuando venís, siempre te dicen que no hay, que vuelvas la próxima semana. Así pasa el periodo y uno se tiene que conformar con esperar el siguiente mes o comprar del bolsillo”, lamentó la denunciante.

La asegurada afirmó que la carencia de fármacos no se debe precisamente a la falta de sistema, sino que ocurre desde hace meses, confirmando las denuncias que constantemente realizan los aportantes.

Debido a la falta de energía eléctrica provocada por un principio de incendio, las cirugías programadas también fueron postergadas, causando esto un malestar generalizado entre quienes pasaron un tiempo prolongado de ayuno para someterse a un procedimiento quirúrgico.

Internación sofocante: 40 °C y sin aire

A este escenario se suma la falta de climatización en las salas del Hospital Central. Con temperaturas que en Paraguay superan los 40 °C durante los últimos días, los pacientes internados y sus familiares califican la situación de “sofocante”.

Según las denuncias realizadas a ABC, diversos equipos de aire acondicionado no están funcionando correctamente, mientras que otros, directamente no funcionan, convirtiendo la estancia en el hospital en un padecimiento físico adicional para los enfermos.

Un comunicado emitido ayer por el IPS asegura que el sistema en el Hospital Central se normalizará en un plazo de 48 a 72 horas. La misma respuesta brindaron hoy, pero aseguraron que los retrasos solo se están dando en el área de impresión de resultados.

“Hay momentos en que baja la tensión y ahí se para un poco el proceso, luego se normaliza, pero son minutos. El único problema hasta ahora es la impresión, la gente de laboratorio va hasta el otro edificio del hospital y allí imprimen y vuelven a traer, por lo que la entrega es más lenta”, aseguraron desde el IPS.

Sin embargo, la realidad en los pasillos del IPS muestra a miles de paraguayos desamparados ante la desidia institucional.