Justicia Electoral agota plazos para depurar el RCP de cara a las Municipales 2026

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, los Juzgados Electorales de todo el país trabajaron desde el pasado 2 de febrero para procesar las solicitudes de exclusión o corrección de datos. Este procedimiento se rige estrictamente por el Artículo 147 de la Ley N° 834/96 (Código Electoral paraguayo), bajo la modificación introducida por la Ley N° 2858/06.

El objetivo es asegurar que cada ciudadano habilitado figure correctamente en los registros y, en contrapartida, eliminar aquellas inscripciones que no cumplan con los requisitos legales, brindando así integridad al sistema democrático.

Otra fecha límite

Viernes 27 de febrero: fecha límite para que los juzgados remitan formalmente todas las resoluciones de tachas y reclamos a la Dirección del Registro Electoral.

Ese mismo día también concluye el periodo de auditoría de hardware y software de las máquinas de votación, un proceso clave para blindar la seguridad informática del sufragio.

Cuenta regresiva para las urnas

La depuración de estos padrones es el cimiento sobre el cual se construirán las próximas jornadas democráticas.

Fechas clave de este año