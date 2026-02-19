Asunción: lo que se sabe hasta ahora de la encuesta para definir a la candidata de la oposición

A lo largo de este sábado y domingo, la Alianza Unidos por Asunción definirá mediante una encuesta su candidatura única a la intendencia de Asunción. Las representantes de la oposición son la exministra de Urbanismo, Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega.

Al respecto, la exsenadora Desirée Masi compartió una serie de informaciones y sostuvo que la encuesta se realizará “siguiendo una metodología rigurosa de muestreo a cargo de técnicos reconocidos y aceptados por los equipos de ambas candidatas y equipos”.

¿Qué barrios de Asunción se visitarán?

El objetivo es llegar a 1.000 casas de la capital del país, aunque el recorrido será recién sorteado este sábado 21 de febrero durante horas de la mañana.

El horario previsto de la encuesta para este sábado abarca desde las 07:00 hasta las 19:00 aproximadamente.

Otro aspecto que menciona es que no serían muchas preguntas y estas serán realizadas por dos encuestadores, nuevamente en coordinación y aprobación entre ambas candidaturas.

Encuesta continúa el domingo

La encuesta para definir a la candidatura única también se desarrollará a lo largo del domingo 22 de febrero desde las 07:00 hasta las 14:00 aproximadamente.

En ambos días los encuestadores estarán acompañados por veedores de ambos equipos y se prevé la grabación de las consultas para garantizar transparencia.

Finalmente, desde el equipo de comunicación de una de las candidatas detallaron a ABC Color que los resultados se darán apenas "finalicen los procedimientos correspondientes".

