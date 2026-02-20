Movimiento Añetete despliega candidaturas municipales en Misiones

Bernal explicó que el movimiento Añetete competirá en siete distritos con candidaturas a la intendencia, cada una acompañada de sus respectivas listas de concejales municipales.

Los aspirantes son:

Pascual Castiñeira, en Villa Florida.

Diana Paredes, en San Juan Bautista.

Daniel Rodríguez, en San Ignacio.

Alberto Mancuello, en Santa María de Fe.

Aldo Benítez, en San Patricio.

José Mutti, en Ayolas.

David García Ruffinelli, en Yabebyry.

Santa Rosa y Santiago: solo presentarán listas de concejales.

El apoderado indicó que, tras la inscripción de candidaturas, actualmente se encuentran en la etapa de verificación documental. Este proceso incluye el control de afinidad partidaria y la residencia en los respectivos distritos, requisitos exigidos por el Tribunal Electoral Independiente y la Justicia Electoral. El objetivo es garantizar que todos los postulantes cumplan con las condiciones legales para representar al partido en las internas.

El periodo de tachas y reclamos se extenderá hasta el 27 de febrero próximo, fecha desde la cual se emitirán las resoluciones correspondientes. Posteriormente, se abrirá un plazo de siete a ocho días para realizar correcciones o reemplazar a los candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos por el Tribunal Electoral Partidario y la Justicia Electoral.

Internas del 2026 serán antesala de las presidenciales

Bernal afirmó que las internas municipales del 2026 serán determinantes para el escenario político nacional. Señaló que estos comicios representarán un preludio de lo que podría ocurrir en el 2028 y servirán como base para la conformación de una estructura política con miras a las internas partidarias del 2027 y las posteriores elecciones presidenciales.

Al referirse a la imputación de Wiens en el caso Metrobús, el dirigente expresó que desde hace tiempo observaban señales de una eventual acción judicial contra el exministro. A su criterio, la medida responde al crecimiento político del dirigente y forma parte de una persecución contra referentes con proyección electoral dentro del Partido Colorado.

“El uso de la justicia como garrote político es evidente. No es casual que la Fiscalía haya imputado a un precandidato presidencial un viernes a las once de la noche. Son hechos que consideramos traídos de los pelos y creemos que seguirán intentando sacarlo de carrera”, manifestó Bernal.