Comisión Permanente del Congreso convoca a presidente del IPS

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, el senador Colym Soroka (ANR, Partido Colorado) remitió ayer jueves de manera oficial una “invitación” al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para que participe en una “reunión informativa y de trabajo” con miembros de ese cuerpo legislativo.

Según el escrito remitido por el senador Soroka, la reunión tiene como fin realizar un “análisis técnico, administrativo, sanitario y financiero de la situación actual” del IPS.

También fue convocado el gerente de Salud de la previsional, Derlis León.

La reunión tendrá lugar el próximo martes a las 8:30.

Sospechas sobre licitación

Se espera que unos de los principales temas de la reunión sea una cuestionada licitación para la compra de sábanas y la contratación de un servicio de lavandería para el IPS por un monto de 160 mil millones de guaraníes (unos 23 millones de dólares).

La licitación ha despertado sospechas de sobrefacturación, ya que tiene asociada una cifra muy superior a la vinculada a una licitación similar del Ministerio de Salud Pública, que adquirió los mismos productos y servicios de los mismos proveedores – los consorcios Industrias Médicas y Dylav – por poco más de 98 mil millones de guaraníes (14,5 millones de dólares) en febrero de 2025.

Además del escándalo generado por esa licitación, el IPS ha enfrentado críticas recrudecidas por supuestas ineficiencias en sus servicios de salud.