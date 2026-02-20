Nar-Anon Paraguay celebra 25 años de brindar refugio a familias afectadas por la adicción

Con la premisa de que “nadie llega lejos si camina solo”, los Grupos de Familia Nar-Anon Región Paraguay celebran este mes su 25° aniversario de labor ininterrumpida y la fecha será conmemorada con una reunión informativa abierta a todo público. El encuentro marcado para el domingo 22 de febrero, será de 17:00 a 19:30 en el Salón Parroquial de la Iglesia Niño Jesús de Praga (Herminio Maldonado y Enciso Velloso, Barrio Ykua Sati, Asunción).

La organización, que inició su camino en Paraguay el 15 de febrero de 2001 impulsada por la hermana Regina Siam, se ha consolidado como una pieza clave en el abordaje integral de las adicciones. A diferencia de otros enfoques, Nar-Anon centra su acción en el “paciente oculto”: el familiar o amigo cuya vida se ha vuelto ingobernable debido al consumo de sustancias de un ser querido.

El milagro de la recuperación

El evento conmemorativo busca desestigmatizar la enfermedad de la adicción y ofrecer herramientas prácticas de recuperación. Según los referentes de la confraternidad, el objetivo es transformar el caos doméstico en un espacio de límites saludables y autoestima recuperada.

“Veinticinco años después, celebramos la fuerza de nuestra unión y el milagro de la recuperación”, señalaron desde la organización, subrayando que el programa mantiene su esencia de gratuidad y estricto anonimato, funcionando de manera independiente a cualquier filiación religiosa o política.

Un programa de recuperación basado en la experiencia compartida

Los integrantes de Nar-Anon explican que no es una institución médica ni religiosa, sino una confraternidad mundial de personas cuyas vidas se han visto afectadas por la adicción de alguien cercano.

El programa se enfoca en ayudar a los familiares a:

Mejorar la actitud familiar y recuperar la autoestima .

Reemplazar la desesperación por esperanza .

Entender los límites saludables y estimular al adicto a buscar su propia ayuda.

El valor del anonimato

Uno de los pilares más estrictos de la organización es el anonimato. Se garantiza un espacio seguro, confidencial y libre de juicios, permitiendo que los asistentes hablen con honestidad sin temor a la exposición social. La participación es totalmente gratuita, no se exigen cuotas ni honorarios; el único requisito para integrar es tener un familiar o amigo con problemas de consumo de sustancias.

Adaptándose a los tiempos actuales, Nar-Anon ofrece reuniones presenciales y virtuales, facilitando el acceso a quienes no pueden trasladarse.

Para aquellos interesados en conocer más sobre el programa o asistir a las reuniones, la organización pone a disposición los siguientes canales: