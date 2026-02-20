Sepa cuáles son los 10 departamentos que siguen bajo alerta de tormentas

De acuerdo al aviso difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) en la mañana de este viernes, se esperan fenómenos de tiempo severo en al menos 10 departamentos de ambas regiones del país.

El aviso detalla que los núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual.

Según esta alerta, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en el centro, sur y este de la Región Oriental, así como el oeste y este de la Región Occidental.

Los departamentos afectados según el aviso son: el sureste de San Pedro, oeste de Cordillera, centro y norte de Caaguazú, norte de Misiones, sur y norte de Paraguarí, centro y norte de Central, norte de Ñeembucú, oeste de Canindeyú, noroeste de Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón.

