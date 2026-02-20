Situación crítica del cauce del río Tebicuary en su cuenca baja en la zona del departamento de Misiones

La situación del cauce del río Tebicuary en su cuenca baja, que corresponde al departamento de Misiones y específicamente al distrito de Villa Florida, ya es muy crítica a consecuencia de la importante bajada del agua que ya está afectando en su navegabilidad en algunos sectores.

Y el sector más afectado como siempre son los pescadores, quienes mencionaron que salen, ya sea río arriba o río abajo, para pescar, pero en su gran mayoría vienen con las manos vacías o traen muy poco pescado que apenas sirve solo para el autoconsumo y no para la venta.

Lea más: Mades emite alerta hídrica sobre el cauce del río Tebicuary en su cuenca alta y baja

“La situación es muy crítica en nuestro río a consecuencia de la falta de respeto a las disposiciones de las autoridades, que es el bombeo escalonado del agua de los productores de arroz. Ellos en horario diurno respetan supuestamente las órdenes, pero en horario nocturno conectan todo otra vez y realizan el bombeo desde el río hacia sus cultivos”, indicó José González, pescador.

Por su parte, la presidenta de la Unión de Pescadores de Villa Florida, Gladys Escobar de Mora, indicó: “Esta bajada importante del agua nos está afectando bastante a nuestro rubro, porque con esto ya no se tiene buen pique y también existen sectores no navegables para pasar con nuestras canoas”, señaló.

Escobar también indicó que esta situación es por dos factores: “El principal factor que nos aqueja y ocasiona la bajante de nuestro río es la falta de lluvia y el otro factor que ayuda sobremanera a la bajante del agua es el bombeo indiscriminado de los productores de arroz que tenemos en nuestra zona”.

También la concejala municipal Francisca Escobar (PLRA) hizo un llamado a las autoridades distritales, departamentales y nacionales para una asistencia principalmente en kits de víveres, porque con esta situación del río los más afectados son los pescadores, indicó.

“Nuestros pescadores necesitan de nuestra ayuda, la asistencia de las autoridades correspondientes. No solo en épocas de veda ellos nos necesitan, sino también en estas condiciones, porque en estos casos ellos ya no van a pescar por lo que ya mencionamos y cada uno de ellos tiene criaturas que mantener”, agregó la edil.

Actualmente el nivel hídrico del río Tebicuary en el punto de control de la cuenca baja, que es Villa Florida, es de 0,18 metros; mientras que en el punto de control de la cuenca alta en la zona de Yuty, en el departamento de Caazapá, el nivel hídrico es de 0,22 metros.

En ese sentido, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) emitió la resolución Nº 551/16 en la cual se dispone la suspensión temporal de las extracciones de agua por bombeo desde el río Tebicuary para el riego en la cuenca alta de los diferentes cultivos hasta que los niveles permitidos se reanuden.