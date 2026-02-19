Mades emite alerta hídrica sobre el cauce del río Tebicuary en su cuenca alta y baja

El río Tebicuary, en los últimos días, está registrando un descenso importante de su caudal en todo su cauce y, en ese sentido, desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se ha emitido una alerta hídrica tanto en la cuenca alta como en la baja de dicho afluente.

El nivel de la altura hídrica del punto de control de Yuty, en el departamento de Caazapá, es de 0,26 metros e indica un descenso diario de 1 centímetro, y su caudal es de 16,00 m³/s. En el punto de control de la cuenca baja, que corresponde a Villa Florida, Misiones, la altura hídrica es de 0,18 metros, con una bajada diaria de 1 centímetro, y el caudal es de 26,72 m³/s.

Ante esta situación, desde el Mades se exhorta a todos los productores de arroz a cumplir estrictamente con los planes de bombeo escalonado aprobados por la institución.

Además, se realizaron intervenciones por extracción irregular de agua del río Tebicuary en la zona del departamento de Misiones, donde se constató la extracción de agua mediante bombeos en período de cece, ya que actualmente es período de bombeo escalonado.

Durante la intervención se verificó el uso de una motobomba flotante para riego de cultivos sin contar con las documentaciones correspondientes. Ante esta situación, se dispuso el cese inmediato de la extracción, labrando acta de lo ocurrido y registrando evidencias que serán enviadas a las instancias correspondientes para la sanción al infractor.

El río Tebicuary nace en la cordillera de Caaguazú, una zona montañosa del centro-este del país. Desde allí recorre unos 500 kilómetros hacia el oeste, sirviendo como límite natural entre varios departamentos, como Paraguarí, Misiones y Ñeembucú, hasta desembocar en el río Paraguay, en la zona de Villa Franca, departamento de Ñeembucú.