Video: guardia intentó echar a skater y se instala debate sobre uso de parques públicos

En un video se ve cómo un guardia municipal persiguió e incluso intentó echar con una patada a un skater que estaba practicando con su patineta en la plaza Martín de Barúa, ubicada en Itauguá. Se trata de Leon Mayer, ciudadano alemán residente en nuestro país desde hace varios años, quien se dedica al skate desde niño.

El deportista estaba utilizando la zona del parque en la que se construyó el predio destinado al deporte, conocido como skatepark; sin embargo, fue acosado y agredido por el guardia, al punto tal que incluso intervinieron agentes de la agrupación motorizada Lince, que registraron al skater.

“Me quisieron echar del skatepark por andar en skate, o sea, primero estaba usando el cajón nomás, la rampa ni siquiera estaba usando yo. Ahí estaban jugando los niños como siempre, pero que jueguen ahí si yo no estoy usando, no le molestan a nadie. Después llegó una señora y se sentó en el cajón. Yo me fui lo más buena onda posible, ‘hola, señora, ¿qué tal?, no se puede sentar ahí, al lado está el banco para sentarse, porque estoy usando el cajón’ y me dijo, ‘vos, piko, ¿quién sos para decirme así?, ¡qué falta de respeto!, andate otra vez a tu país’”, relató.

Tras esto, el propio deportista buscó al guardia para informarle sobre la situación, ya que es un hecho recurrente y generalmente los guardias intervenían y pedían a quienes ocupaban los elementos del skatepark que despejen la zona; sin embargo, el guardia reaccionó de manera adversa contra el skater.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Arranca la cuenta regresiva: A un año del World Skate Games Asu26

“Yo le llame al guardia, después llegó y me dice ‘vos no podes andar acá, demasiadas criaturas hay, le estás poniendo en peligro’. Yo le dije ‘nada que ver, yo no me voy a ir a mi casa, si es un skatepark que yo vine a andar en skate’. Me quede ahí, empece a grabar y se ve todo. Me quiso echar del skate, después yo no le hice caso, me persiguió, pateó mi tabla, yo no lo toqué, para que no digan que los skaters somos violentos, me escapaba nomás de él”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Intervención de los linces

Contó que luego acudieron los linces, quienes registraron a los skaters que estaban en la plaza, pero que les dejaron quedarse a practicar luego de que le explicaron lo ocurrido.

Gloria Insaurralde, Presidenta del Comité Técnico de Skateboarding de la Confederación Paraguaya de Patinaje del Comité Olímpico Paraguayo (COP), reconocida deportista y representante a nivel internacional de nuestro país, dijo que este tipo de hechos forman parte de un problema social y cultural sobre el uso de las pistas públicas.

“La gente ignorante y prepotente que va con intenciones de hacer ‘valer sus derechos’ de ciudadano, y piensa que por ser un parque público puede meterse a sentarse o hacer que sus hijos entren a usar de tobogán las rampas. Encima hay un sector para niños, hermoso el parque que tienen, y comprendo que les cause curiosidad el skatepark y las rampas, pero no es para usar de tobogán”, criticó.

Lea más: Paraguay hace historia: Julio Mirena, campeón mundial en patinaje de velocidad

Dijo además que, por lo general, todos los skaters buscan enseñar el deporte a los niños, ya que es algo que causa curiosidad y es atractivo por las acrobacias, y lo divertido del deporte. “Los skaters siempre les enseñamos con mucho gusto a los niños o a cualquier persona que se acerque a demostrar interés en aprender a andar en skate”, sentenció.

Riesgos en espacios públicos

Agregó que siempre piden amablemente tanto a niños como adultos que despejen las pistas, quienes a veces responden bien y cuando se niegan, les piden que utilicen el sector de niños, siendo muchas veces los padres quienes intervienen de manera prepotente y alegan que es un lugar público y que los niños pueden estar donde quieran.

Insistió en que los skaters utilizan los pocos skateparks que hay en el país para entrenar o practicar trucos que llevan tiempo y energía, los cuales incluso pueden ser peligrosos para los niños o cualquiera que esté cerca y que no comprenda la dinámica del skate.

“No es lo mismo que un skater se pare dentro de la pista, sabiendo que puede volar un skate hacia tu tobillo sin querer, porque es así, es impredecible saber cuándo vas a fallar o caerte y el skate se va a cualquier lado, pero un skater sabe eso y tiene el reflejo para esquivar. Una persona que no entiende eso, piensa que no es para tanto y a veces ni salen, y cuando les golpea recién se dan cuenta de lo dura que es la tabla”, agregó.

Lea más: A un año del “Honorable Skate”, el skateboarding paraguayo sigue sin espacios públicos

Detalló que incluso ella, siendo deportista profesional, tuvo una distensión de ligamento tras golpearse el tendón de Aquiles al estar de espalda y recibir el impacto de una tabla, por lo que pide a los padres que comprendan que no es un capricho, ni disputa territorial, sino una cuestión de prevención.

“Que respeten el área”

Por su parte, Alejandro Basaldua, instructor de skate, coincide con Gloria en cuanto al uso de espacios públicos y los skateparks.

“El tema es simple, la gente no entiende qué es un skatepark y cree que es un parque de diversiones, y cuando el skater quiere usar, se encuentra con dificultades como niños o personas sentadas ahí y que molestan la práctica, no entienden, por ignorancia lógicamente, y les cuesta entender que no es lugar para eso, y cuando se les dice eso, son prepotentes”, indicó.

Insistió en que incluso hay reglas de uso en todo skatepark y en los que son públicos, generalmente no se respeta eso, pero es algo recurrente en todos los países. Reconoció que la actitud de Leon, más conocido como “Alemán”, fue buena al exigir que se respete el espacio, sin hacer quilombo, porque sabe que todos siempre están en contra del skater, y respondió con mucha paciencia y calma, ya que el maltrato provino del guardia.

Lea más: ¿Asunción o Río 2031? La sede de los Juegos Panamericanos de mayores se sabrá este viernes

“Que respeten el área de práctica del lugar, que por algo se hizo ese espacio ganado y merecido para los skaters”, concluyó.

Lo que dice León

León, por su parte, expresó su alivio de que el incidente con el guardia se solucionase, ya que lo que buscan es practicar tranquilos el deporte.

“Conocí el skate cuando era chico, gracias a un amigo que me mostró este mundo por primera vez. Pero fue recién a los 15 años cuando empecé a practicar más en serio y a aprender los trucos básicos, como el ollie, que básicamente es saltar haciendo que la tabla se mantenga pegada a los pies. Hoy tengo 21 años y sigo practicando siempre que puedo”, relató.

Dijo que su principal motivación es el desafío de aprender trucos nuevos que muchas veces parecen imposibles al principio, pero con paciencia y práctica los logra. “La sensación de lograr un truco después de haberlo intentado tantas veces es increíble, es una mezcla de orgullo y felicidad que cuesta explicar si no lo viviste”, indicó.

Lea más: Paraguay recibe al Comité de Evaluación de Panam Sports para la candidatura de los Juegos Panamericanos 2031

En cuanto a la infraestructura, destacó que Itauguá cuenta con uno de los mejores espacios públicos, aunque tenga detalles que se pueden mejorar, como arreglar algunas grietas en la pista o colocar señalizaciones más claras sobre el uso del lugar, o como en Ñemby, donde tienen problemas con la iluminación del skatepark, y cuando cae la noche ya no se puede usar porque queda totalmente a oscuras, mientras que Asunción no cuenta con espacios públicos para el deporte.

“Quiero decirles algo a todos los que sienten curiosidad por el skate, pero todavía no se animan, o a los que siempre miran desde afuera y piensan ‘no es para mí’. El skate es para todos. No importa la edad, no importa si nunca te subiste a una tabla o si pensás que no tenés equilibrio. Todos empezamos desde cero, todos nos caímos mil veces, y todos pasamos por ese momento en el que parecía imposible siquiera mantenernos arriba de la tabla”, expresó.

Animan a probar el skate

Instó a quienes les gusta el deporte, que le den una oportunidad al skate, se acerquen a un skatepark, miren, pregunten, prueben y lo más importante, que en los skateparks todos están siempre bienvenidos.

“No tengas vergüenza de acercarte y pedir ayuda o algunos tips. La mayoría con gusto te van a explicar cómo posicionar los pies o acompañarte en tus primeros intentos. El skate no es solo un deporte, también es una comunidad, es compartir, aprender juntos y celebrar los logros, grandes o chicos. Así que si alguna vez pensaste en intentarlo, este es tu empujón: agarrá una tabla y animate. Te esperamos en la pista”, concluyó.