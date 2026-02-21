Arrancó el Carnaval Guaireño 2026 con mucho color, samba y gran despliegue artístico

La jornada inaugural comenzó con un ambiente festivo desde tempranas horas, mientras el público iba colmando las gradas del sambódromo para presenciar el desfile.

El acto de apertura incluyó la presencia de autoridades locales y la presentación de las principales figuras del carnaval, que marcaron el inicio formal de la competencia.

En el bloque inicial desfilaron la Reina del Carnaval, Ana Álvarez; la Reina de Corso, Belén Aguirre; la Reina Infantil, Paula Vera; el Rey del Carnaval, Sergio Decoud, y el Rey Momo, Eduardo Olmedo.

Tras la apertura protocolar, las comparsas comenzaron a ingresar a pista, desplegando trajes de gran porte, carrozas alegóricas y coreografías sincronizadas al ritmo de la samba.

Cada grupo se lució con propuestas creativas y elaboradas, combinando la tradicional batucada con otros estilos musicales, incluyendo ritmos paraguayos que aportaron identidad local al espectáculo.

Entre las agrupaciones que participaron en la noche inaugural estuvieron Comparsa Retro, Overa, Emperador y Fusión Dance, que forman parte de la competencia oficial.

La batucada ganadora del año pasado, Batusamba, volvió a encender la pista con su potente percusión.

También se presentaron comparsas invitadas como Ñasaindy, Star Dance y Circus El Gran Show, que aportaron variedad y dinamismo al desfile.

El cierre artístico estuvo a cargo del grupo musical Le Cumbie, que ofreció un concierto en vivo para coronar la primera jornada festiva.

Los jurados, integrados por Janet Rolón, Lilian Núñez y Marcelo Silvero, evaluaron aspectos como vestuario, coreografía, creatividad y puesta en escena.