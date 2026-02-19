Arrancan mañana los Carnavales Guaireños 2026, con cuatro noches de brillo y tradición

Mañana, viernes 20, será la primera noche de los Carnavales Guaireños 2026, evento que cada año convoca a miles de personas en la capital del cuarto departamento.

El tradicional Sambódromo Eduardo Vezzetti volverá a ser escenario del desfile de comparsas, batucadas y alegorías que caracterizan a esta celebración, considerada una de las más importantes del calendario cultural nacional.

La edición 2026 contempla cuatro noches de corsos, en las que los clubes y agrupaciones competirán con sus propuestas coreográficas, musicales y escenográficas.

Como es habitual, se espera una importante afluencia de público local y turistas provenientes de distintos puntos del país, atraídos por el colorido y el despliegue artístico que distingue al carnaval guaireño.

Las comparsas ultiman detalles en vestuarios y coreografías para deslumbrar en la primera jornada, que marcará el inicio oficial de la competencia.

Para la jornada inaugural de mañana, las entradas están fijadas en G. 10.000 en sector popular, G. 30.000 en platea y G. 50.000 en preferencia.

Los precios varían según la noche: el sábado 21, las entradas costarán G. 10.000 en populares, G. 40.000 en platea y G. 80.000 en preferencia.

La segunda semana de corsos también mantiene la misma escala: viernes 27, con valores similares a la primera noche, mientras que el sábado 28, la última del carnaval, tendrá entradas de G. 20.000 en populares, G. 60.000 en platea y G. 120.000 en preferencia.