Con “urnas delivery”, la oposición busca definir candidatura única en Santa Rosa del Aguaray

La jornada está prevista mañana domingo 22 de febrero y comenzará a las 07:00, con el sorteo de las zonas que recorrerán los equipos encargados de visitar los domicilios. Los organizadores estiman contar con resultados antes del mediodía.

Cómo funcionará la “urna delivery”

El mecanismo consiste en recorrer casa por casa, otorgando un voto por vivienda, independientemente de la cantidad de integrantes del hogar. En total, se contemplan 43 comunidades en la zona urbana, de las cuales serán seleccionadas 31 para el operativo, conformando igual número de equipos “delivery”. Cada responsable deberá recolectar 30 votos. En la zona rural, serán encuestadas cinco comunidades.

La iniciativa busca evitar divisiones internas y garantizar que la oposición llegue unida a las elecciones generales.

Los precandidatos

Los dirigentes que aceptaron someterse a la consulta son: Pedro Caballero, por el movimiento “Yo Creo”; Ernesto Benítez, por “Convergencia Popular Socialista”; Francisco Lezcano, por el movimiento Frente Radical del Partido Liberal; Francisco Ramírez, por el movimiento Nuevo Liberalismo, y Víctor Sanguina, por Cruzada Nacional.

El objetivo es definir quién encabezará la chapa opositora y consolidar una sola candidatura, aunque, también entre las propuestas, surge también una alternativa independiente: el movimiento “Juntos por Santa Rosa” que lanzó oficialmente la candidatura de la doctora Rossana Oviedo a la Intendencia.

El escenario colorado

Mientras tanto, en el Partido Colorado la campaña se intensifica. El empresario del rubro del turismo y actual concejal Pedro Cabañas, del equipo del ministro de Agricultura, Carlos Giménez, impulsa su candidatura.

Por su parte, la actual intendenta Silvia Trubger buscará su reelección con el respaldo del gobernador Freddy D’Ecclesiis, y prevé lanzar oficialmente su postulación hoy sábado 21 durante un acto en la plaza municipal, ofrece acceso libre y concierto de un artista internacional.

También se postula como precandidato colorado a Alcides Ramírez, cercano al dirigente Arnoldo Wiens.

El panorama político en Santa Rosa del Aguaray se presenta competitivo, con una oposición que apuesta a la unidad y un oficialismo que despliega una fuerte campaña territorial.