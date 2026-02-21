Pacientes denuncian maltrato en el Hospital Regional de Encarnación

Un hombre residente en San Juan del Paraná denunció ante nuestro medio que personal médico del Hospital Regional de Encarnación le negó atención médica la tarde de este viernes, cerca de las 18:00. Posteriormente, cuando su esposa intentó grabar al personal de blanco, este golpeó el móvil, mientras respondía que el caso del hombre no era una urgencia médica.

Según el denunciante, se encontraba con aparente fiebre. Había consultado en la mañana en la Unidad de Salud Familiar de San Juan del Paraná. Tras la primera consulta le solicitaron un test de influenza.

La pareja le realizó el test al paciente en un laboratorio privado de Encarnación y, ante los malestares que sintió, fueron a Urgencias del HRE para solicitar una receta de medicamentos para que pueda aliviar los síntomas, que serían de un cuadro positivo de influenza.

La versión del hombre refiere que el médico que lo atendió le pidió que volviera a consultar en San Juan del Paraná, pero en esa USF no se brinda atención de urgencias 24 horas y no estaba abierta en ese horario. Por tal motivo, su esposa le reclamó al médico e intentó grabarlo.

Respuesta del Hospital

El director del Hospital Regional de Encarnación, doctor Eleno Arévalos, manifestó que realizarán una investigación con relación al caso y que remitió el caso a la Asesoría Jurídica de la Séptima Región Sanitaria.

Posteriormente, la institución emitió un comunicado en el que anunciaba que la institución no tolerará ningún tipo de acción violenta contra pacientes ni contra el personal de blanco.

Para determinar las acciones a tomar, recabarán los informes correspondientes del personal presente, se analizarán los antecedentes clínicos y administrativos del caso, conforme a los procedimientos institucionales vigentes, según comunicaron.