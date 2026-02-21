Quyquyhó: ediles intiman a la intendenta por deuda de más de G. 120 millones en dietas

Los denunciantes son los ediles Sergio Ysmael Bobadilla Almirón, Digno Teodoro Aliendre Benítez y Gervacio Raúl Correa Cristaldo. A todos ellos la Municipalidad les adeuda un total de G.120 millones, en concepto de dieta, gastos de representación y aguinaldo. Los ediles salieron a denunciar el hecho motivados presumiblemente por el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja (ANR-HC).

Los afectados recordaron a la intendenta que se encuentra vigente la Ley N° 6784/2021, “Que modifica los artículos 27 y 28 de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal”, la cual establece expresamente que: “En ningún caso la dieta mensual o cualquier otro ingreso que corresponda a los concejales sufrirá descuento, dilación o falta de pago injustificados”.

La normativa aclara que el intendente municipal será el encargado de velar por la no discriminación en los pagos mencionados; en caso de verificarse tal discriminación, el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), procederá a retener los royalties provenientes de las Entidades Binacionales que transfiere al municipio afectado mientras se mantenga esta situación irregular”.

En ese sentido, señalan que la falta de pago dentro de los plazos correspondientes constituye un incumplimiento injustificado de las obligaciones administrativas, por lo que solicitan la regularización inmediata de la deuda mencionada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solicitarán retención de transferencia

El edil Aliendre Benítez manifestó que, si la intendenta Patricia Corvalán (ANR-HC) no cumple con el pago, iniciarán acciones ante la Fiscalía de Delitos Económicos y reiterarán ante el MEF la solicitud de sanción consistente en la retención de transferencias de fondos a la Municipalidad por incumplimiento de la Ley N° 3966 y su modificatoria, la Ley N° 6784/2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tres ediles de Quyquyhó denuncian que no cobran dieta hace 19 meses

El edil sostiene que a los tres concejales afectados no se les paga la dieta debido a que son opositores a la gestión municipal, ya que realizan observaciones y reclamos constantes, y que por ello serían castigados con el no pago de sus dietas. Agregó que la situación se habría agravado debido a que los tres trabajan por la candidatura a intendente de Gabriel Derene, propuesto por el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Lea más: Esteban Samaniego: Con recurso de inconstitucionalidad dilatan juicio por “tragada” en municipio

Por su parte, la intendenta Corvalán, quien busca su reelección, cuenta con el respaldo de la gobernadora Norma Zárate de Monges y de su esposo, el diputado Esteban Martín Samaniego. Tanto Corvalán como Samaniego fueron imputados por el fiscal Silvio Corbeta por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio y asociación criminal, por el faltante de G. 1.100 millones, cuando Samaniego se desempeñaba como intendente en el periodo 2011-2017.