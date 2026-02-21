Vídeo: denuncian agresión a funcionaria del Hogar de Ancianos en Carapeguá

La superiora, hermana Leonarda Paiva Calastra, denunció también el atropello al hogar, señalando que todo quedó registrado en cámaras y en el celular de la víctima. El denunciado fue identificado como Darío Báez Zárate.

La religiosa señaló que la afectada pidió ayuda y que el joven, al retirarse, expresó que no se podía tener en el Hogar a “una persona así”, mostrándose cada vez más agresivo, especialmente cuando la mujer comenzó a grabarlo. Añadió que el hecho generó un gran susto, ya que los adultos mayores se encontraban en su momento de descanso.

“Fue un atropello a la institución. Esto tendría que resolverse en otras instancias y no viniendo a atropellar un hogar de ancianos, por eso también presenté la denuncia”, manifestó la religiosa.

Conflicto judicial originado por su perro

Por su parte, la trabajadora del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, Antonia Aquino, denunció haber sido agredida física y verbalmente por el joven Báez Zárate, quien ingresó a la institución para reclamar un pago pendiente por la fractura que sufrió en el brazo.

Según la afectada, el problema se originó hace unos 15 días, tras un incidente en el que el joven cayó de su motocicleta al esquivar a su perro en la vía pública del barrio San José. Señaló que su hijo le avisó que un muchacho había caído en la calle, por lo que salió a ver lo ocurrido.

Indicó que, como no tenía medios para auxiliarle, un vecino se ofreció a ayudarlo, pero el joven no aceptó y aguardó la llegada de otra persona a quien había llamado. Agregó que el joven le exigió que lo acompañara al hospital, pero ella le respondió que no tenía con quién dejar a su hijo.

Desde entonces, asegura haber sido hostigada mediante mensajes, visitas a su casa y exigencias de pago, incluso cuando el caso ya se encontraba en instancia judicial y pendiente de audiencia en el Juzgado de Paz.

Lo que dijo el joven denunciado

El joven Báez Zárate sostiene que su caída le provocó una fractura y que debe operarse, con gastos que superarían los G. 6 millones, por lo que exige el pago de los costos médicos.

Dijo que ya le perjudicó mucho porque ni siquiera puede trabajar y que ella se desentiende del caso y hace caso omiso también al requerimiento judicial.

Justificó su presencia en el hogar como un reclamo y negó la agresión física, afirmando que actuó por impotencia debido a los gastos y a la ausencia de la mujer en la audiencia judicial.