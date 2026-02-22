El IPS no sale del “apagón”: Clínica Boquerón queda a oscuras por cortes de energía

La crisis en el Instituto de Previsión Social (IPS) parece no tener fin. Tras el episodio del miércoles pasado en el Hospital Central, que ocasionó un prolongado fallo en los sistema informáticos y de climatización, la precariedad se trasladó a la Clínica Boquerón, donde los asegurados se encontraron hoy “de manos atadas” debido a reiterados y prolongados cortes de energía eléctrica que se extendieron durante todo el día.

Desde tempranas horas, los pacientes que acudieron hasta el servicio del IPS, se toparon con la imposibilidad de avanzar en sus trámites, denunciaron a ABC. La falta de suministro eléctrico no solo afectó la climatización y la iluminación, sino que anuló el sistema informático, motor fundamental para la atención en la previsional.

“Sistema de contingencia” ante fallas de la ANDE

Desde el seguro social confirmaron la situación y señalaron que el hospital se encuentra operando bajo un “sistema de contingencia”. Según la versión oficial, el inconveniente se originó por frecuentes pestañeos y cortes en el suministro proveído por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Técnicos de la empresa estatal se encuentran trabajando en la zona para intentar restablecer el servicio al 100%, según indicaron desde el IPS. Sin embargo, para los asegurados, esta explicación es insuficiente ante la frecuencia con la que los servicios básicos colapsan.

El Hospital Central sigue a media máquina

Lo ocurrido en Boquerón no es un hecho aislado, sino que se suma al persistente caos en el Hospital Central.

A pesar de que la administración central del IPS afirma que los servicios ya fueron restablecidos tras el apagón nacional del miércoles último —que derivó en un principio de incendio en el subsuelo—, la realidad en los pasillos es muy distinta, según las denuncias que recibe ABC.

Asegurados denuncian que diversas áreas todavía padecen intermitencias y fallas en el sistema informático. Desde el IPS aseguran que las cortas interrupciones que todavía padece el sistema, es debido a los pestañeos eléctricos que se dan frecuentemente. Sin embargo, aseguran que el sistema está 100% operativo en el Hospital Central.