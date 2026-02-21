IPS dice que sistema informático está operativo, aunque se sigue “colgando”

Edgar Ortega, director médico del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció que el sistema informático está operativo desde el viernes, pese a que persisten intermitencias transitorias en ciertos servicios específicos, aunque no superan los 20 minutos.

Ante estas fallas, Ortega admitió que la atención del hospital sufrió un retroceso de dos décadas al activar un plan manual de contingencia. Las recetas, agendamientos y resultados de análisis debieron escribirse a mano, lo que causó demoras y obligó a los asegurados a deambular entre sectores para conseguir sus estudios.

La crisis se originó tras el corte general del servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que provocó un incendio por sobrecalentamiento de conductores. El incidente dañó el sistema eléctrico y equipos de un centro de mando en el subsuelo. La reparación incluyó el reemplazo de más de 5.000 metros de cableado eléctrico.

Servicios críticos

Las fallas eléctricas del miércoles obligaron a los médicos a brindar asistencia respiratoria mecánica a pacientes delicados, en áreas donde el soporte vital automatizado se vio comprometido. Aunque fue por tiempo limitado, el episodio desnudó la fragilidad del centro médico.

Servicios clave como nefrología, imágenes, terapia endovascular y las urgencias pediátricas fueron afectados. Áreas como tomografía y resonancia magnética sufrieron limitaciones severas debido a los daños en los conductores eléctricos del edificio principal.

Cirugías reprogramadas <b> </b>

Ortega señaló además que solo 9 de las 23 cirugías que, en principio, se informó serían afectadas por la inestabilidad eléctrica, fueron reprogramadas.

Los pacientes internados vivieron horas de agonía al ver sus operaciones postergadas tras varios días de estricto ayuno.

Investigan fallas

Ortega dijo que el área técnica investiga por qué fallaron los sistemas de protección diseñados para evitar incendios. Dijo que el hospital cuenta con más de 20 transformadores y estabilizadores que deberían activarse en 10 segundos, por lo que no se explican aún por qué algunos conductores sufrieron un sobrecalentamiento.