IPS: Barrida masiva en el área de suministros

En una jornada marcada por la inestabilidad institucional, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ha oficializado hoy una reestructuración total en las direcciones clave que gestionan los recursos y la infraestructura de la previsional.

Esta barrida administrativa se da apenas nueve días después de la destitución de Jaime Caballero de la Gerencia de Abastecimiento y Logística el pasado 11 de febrero, quien fue removido en medio de cuestionamientos por desabastecimiento de insumos básicos.

Lea más: Caos en el IPS: asegurados atrapados entre el fallo del sistema y el calor extremo

​Una Gerencia en el ojo de la tormenta

​Tras la salida de Caballero, el cargo fue ocupado interinamente por Cynthia Flecha; sin embargo, el cambio definitivo se concretó recientemente con la designación de la Ing. Cecilia Rodríguez como nueva Gerente de Abastecimiento y Logística.

Bajo su mando directo, el Consejo de Administración firmó hoy una serie de resoluciones que renuevan los liderazgos operativos en áreas críticas:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contrataciones: Asume la Ing. Priscilla Tamara Flor López (Res. 012-001/2026).

​Logística de Suministros de Salud : Designada la Ing. Evelyn Leticia Alviso López (Res. 012-002/2026).

Recursos Tecnológicos de Salud : Nombrada la Ing. María de Luján Vittale de Wagener (Res. 012-003/2026).

Infraestructura : Asume la Ing. Alelí María Rivarola Gaona (Res. 012-004/2026).

Mantenimiento : Designado el Ing. Juan José Sánchez Orue (Res. 012-005/2026).

Servicios Administrativos: Nombrada la Abg. María Luisa Espínola Bordón (Res. 012-006/2026).

​Los nuevos directores asumen en carácter interino, subrayando que se trata de puestos de libre disponibilidad que no generan estabilidad, según dicta la Carta Orgánica del IPS.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Comisión Permanente del Congreso convoca a presidente del IPS

​Rumores de salida en la Presidencia

​A la par de estas movidas de “confianza” en el organigrama, el clima en la previsional se ha visto enrarecido por un fuerte rumor surgido en la fecha: la posible salida del Dr. Jorge Brítez de la presidencia del Consejo de Administración.

​Aunque el Dr. Brítez ratificó recientemente su permanencia tras admitir que consideró dar un paso al costado tras la muerte de Braulio Vázquez (asegurado que esperaba un cateterismo que no se realizó a tiempo por la falta de equipos operativos), la presión política y social por las deficiencias en el servicio ha vuelto a poner en duda su continuidad al frente de la institución.

Además, este viernes circuló en redes sociales otro rumor que señala la posible designación de Bettina Albertini como reemplazante de Carlos Pereira en el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación del Ministerio del Trabajo.