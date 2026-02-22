Entrega a tiempo de kits escolares, es una de las exigencias de la UNEPY

A puertas del inicio de las clases, desde la Unión de Estudiantes del Paraguay señalaron que para este año lectivo aguardan mejoras en varios aspectos que año tras año no favorecen para una buen educación.

La entrega a tiempo de los kits escolares, mejora en las infraestructura de las instituciones y una mejor calidad en la educación, son los reclamos más urgentes.

“Primeramente, esperamos que el kit escolar se entregue en tiempo y no sea una falla como el año pasado. En algunos colegios no llegó y tuvieron que pedir a otras instituciones para poder cubrir. Ademá, otros alumnos denunciaron que nunca lograron tener los libros que se debían entregar”, expresó Derlis Ruiz Díaz, vocero de la UNEPY.

Seguido apuntó que aproximadamente un 30 por ciento de los 1.200.000 alumnos quedaron sin recibir el kit escolar el año pasado.

Otro tema es el almuerzo escolar, el cual proponen que desde este año se le agregue al sector medio. “Hay muchos colegios que tienen doble turno y hay alumnos que viven demasiado lejos y es imposible que vayan a sus casas para almorzar y luego vuelvan".

En cuanto a la infraestructura de las instituciones, el vocero sostuvo que a nivel país es una lástima. “Esperamos que esto se pueda subsanar, porque, como dice el presidente Peña, somos el futuro del país, pero si nos dan una educación de mala calidad no vamos a llegar a eso”.

Mejoras en las infraestructuras a nivel país, la enseñanza, que busquen a docentes capacitados para brindar una educación de calidad y dejar atrás el autoritarismo en los colegios, son los tres puntos claves que solicitan los estudiantes al gobierno.