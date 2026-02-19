Apuran refacción de aulas en Garay, pero persisten las carencias a pocos días del inicio de clases

A pocos días del inicio del año lectivo, previsto para el 23 de febrero, obreros trabajan en las últimas tareas de refacción de un pabellón completo con tres aulas que, hasta el año pasado, se encontraba clausurado por seguridad.

El bloque presentaba serios daños estructurales y riesgo de derrumbe, situación que obligó a la institución a reorganizar espacios y expuso a alumnos y docentes a condiciones precarias.

Las obras fueron encaradas por la Municipalidad de Eugenio A. Garay, administrada por el intendente Walter Troche, desde donde aseguraron que los trabajos se encuentran en su etapa final.

Según explicó, actualmente se realizan ajustes de detalles conforme al pliego de bases y condiciones de la licitación, además de la construcción de una rampa para garantizar el acceso inclusivo al pabellón.

Según la directora de la institución, licenciada Nélida Flores, el jefe comunal indicó que estos pendientes serán finiquitados antes del inicio de clases, de modo que las tres aulas puedan ser utilizadas con normalidad por los estudiantes desde el primer día del año lectivo.

No obstante, señaló que, si bien celebran la culminación de esta obra largamente esperada, las necesidades edilicias no se limitan a ese sector.

En el predio también funciona la Escuela Básica N° 5270 Santa Catalina de Siena, que comparte infraestructura con el colegio nacional.

Flores explicó que existe otro pabellón con dos aulas que presenta grandes filtraciones de agua en el techo y daños en la estructura a causa de la humedad, situación que requiere intervención urgente.

Asimismo, lamentó que ambas instituciones carezcan de un comedor escolar, pese a que la Gobernación de Guairá ya construyó una cocina con depósito para la ejecución del programa Hambre Cero.

Actualmente, los alumnos deben almorzar en mesas ubicadas en el pasillo o dentro de las aulas, especialmente en días de lluvia, lo que dificulta el desarrollo normal de las actividades.

La directora también mencionó la urgente necesidad de reparar el único baño sexado con el que cuenta la institución, aparte del sanitario exclusivo para el preescolar.

Según manifestó, existe un compromiso de la Municipalidad de que, una vez concluido el pabellón que será utilizado desde el inicio de clases, se avanzará con las demás obras pendientes.

Flores recalcó que la refacción del bloque de tres aulas fue posible recién después de cinco años de pedidos formales, notas y gestiones, además de figurar en la planilla de microplanificación.

Contrariamente, espera que las demás intervenciones no sufran demoras similares, considerando las condiciones en que actualmente se desarrollan las clases.