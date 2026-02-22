Histórica unidad: oposición elige al liberal Francisco Lezcano como candidato único en Santa Rosa del Aguaray

El proceso se desarrolló mediante la modalidad de “urna delivery”, un mecanismo consensuado entre los distintos movimientos opositores para evitar divisiones y consolidar una candidatura de unidad de cara a las próximas elecciones municipales.

La jornada se inició a las 07:00 con el sorteo de las zonas a ser recorridas por los equipos encargados de visitar los domicilios. El sistema consistió en asignar un voto por vivienda, tanto en la zona urbana como en la rural. En total, se trabajó sobre comunidades previamente seleccionadas, con equipos responsables de recolectar 30 votos cada uno.

El conteo se realizó a viva voz y fue transmitido en vivo a través de redes sociales, en un ambiente cargado de emoción, aplausos y muestras públicas de respaldo al candidato electo.

Madurez política y compromiso de unidad

Tras conocerse los resultados, los demás precandidatos felicitaron públicamente a Lezcano y se comprometieron a acompañar su candidatura. Dirigentes y adherentes destacaron la madurez política demostrada en el proceso y celebraron la decisión de priorizar la unidad por encima de los intereses sectoriales.

Participaron del mecanismo de consulta: Pedro Caballero, por el movimiento “Yo Creo”, Ernesto Benítez, por “Convergencia Popular Socialista”, Francisco Ramírez, por el movimiento Nuevo Liberalismo y Víctor Sanguina, por Cruzada Nacional.

Además, el escenario opositor incluye la postulación independiente de la doctora Rossana Oviedo, del movimiento “Juntos por Santa Rosa”.

Mientras la oposición consolida su unidad, el Partido Colorado mantiene una fuerte pulseada interna. El concejal Pedro Cabañas, cercano al ministro Carlos Giménez, impulsa su candidatura.

Por su parte, la intendenta Silvia Trubger busca la reelección con el respaldo del gobernador Freddy D’Ecclesiis, mientras que también se posiciona como precandidato colorado Alcides Ramírez, cercano a Arnoldo Wiens.

La definición opositora marca un hito en la política local, con un mensaje de cohesión y madurez que podría reconfigurar el escenario electoral en Santa Rosa del Aguaray.