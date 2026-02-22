Soledad Núñez es la candidata a intendente por la alianza Unidos por Asunción

La candidata a intendente de la capital del país por la oposición “Unidos por Asunción” es Soledad Núñez, según se dio a conocer en la tarde de este domingo.

La candidata mencionada será la encargada de liderar la unidad y promete recuperar la capital.

Lea más: “La unidad es el camino para las elecciones”, remarcó Johanna Ortega

También deberá enfrentar al candidato del Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre.

El encargado de informar sobre el resultado de la encuesta fue el gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Johanna Ortega manifestó que “Asunción ya ganó” y asegura que su compromiso con la capital no termina, si no, que sigue desde la Cámara de Diputados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que de la mano de Soledad Núñez se cambiará la capital del país y que el objetivo es recuperar Asunción.

Finalmente, la candidata a intendente de Asunción Soledad Núñez, manifestó su admiración para su compañera Johanna y prometió trabajar por la capital del país.

“Nos merecemos una mejor capital, hoy ganó el trabajo de la gente que no se rinde. Compartimos la misma frustración de los capitalinos, cuando caminamos por los barrios”, indicó.

Afirmó que “hoy ganó el proyecto de la unidad por la Asunción”. Esta tarde Johanna y yo nos abrazamos para continuar trabajando por esta ciudad que tanto anhelamos”.

Añadió que “el verdadero adversario es el modelo ineficiente que dejó a la ciudad en el abandono. Representamos a una nueva política y estamos convencidos de que este será el inicio de un nuevo capítulo para Asunción”.