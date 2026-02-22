Video: caos vehicular y ausencia de PMT tras concierto en la SND

En la noche del sábado, la agrupación musical mexicana Sin Bandera dio un concierto en el SND Arena, ubicado en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), en Asunción, con un marco de público multitudinario. Las entradas estaban agotadas desde hace semanas.

El show terminó poco antes de la medianoche y la salida masiva de fans del predio de la SND causó complicaciones en el tránsito.

La perturbación al tránsito vehiculas se vio exacerbada por el hecho de que los semáforos frente a la SND dejaron de funcionar alrededor de la medianoche.

Además, se observaba una ausencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción que podrían haber ayudado a dirigir el tránsito y darle mayor fluidez.

