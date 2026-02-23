Amenazas contra la jueza de crimen organizado Rosarito Montanía: disponen refuerzo de seguridad

El pasado viernes, Gianina García Troche fue trasladada al nuevo pabellón de máxima seguridad para mujeres en la cárcel Martín Mendoza de Emboscada. Este movimiento busca garantizar un control más estricto sobre la pareja del líder del clan Marset, quien enfrenta procesos por lavado de dinero y asociación criminal.

A raíz de este traslado, la cadena boliviana Red Uno realizó una publicación informativa sobre la situación de García. Fue en los comentarios de dicha publicación donde surgió la alarma: un usuario identificado como Richard Fred escribió de manera directa: “Tiene las horas contadas la jueza”.

A pesar de que la jueza Montanía no presentó una denuncia formal ni recibió una amenaza directa de forma personal, el Comandante de la Policía Nacional Carlos Benítez confirmó que no se subestimará ningún dato.

“Ningún comentario o información puede ser subestimada. Lo tomamos con toda la seriedad por más de que no haya una denuncia formal”, manifestó.

Medidas implementadas de inmediato