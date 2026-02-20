Video: esposa de Marset ingresa al pabellón de máxima seguridad para mujeres

A través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, el Ministerio de Justicia informa que hoy, 20 de febrero de 2026, Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, ha ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres.

La uruguaya de 31 años cumplía su prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

“Esto se produce en cumplimiento de la orden judicial emanada de la Jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado del Tercer Turno, Abogada Rosarito Montanía de Bassani”, señala el escrito.

El texto señala que el procedimiento de traslado e ingreso se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes. “Con la coordinación interinstitucional correspondiente, garantizando en todo momento el resguardo de la integridad física de la persona privada de libertad y del personal interviniente”, apunta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A Ultranza: vuelven a confirmar prisión y hecho punible atribuido a Gianina García

“Asimismo, se llevaron a cabo los controles médicos de rigor, la verificación de identidad, el registro administrativo correspondiente y el control médico, quedando la interna a disposición del sistema penitenciario, bajo la exclusiva responsabilidad del Ministerio de Justicia, conforme a la normativa legal vigente”, concluye el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

García Troche fue extraditada desde España en mayo de 2025 tras entregarse en el aeropuerto de Barajas. Se le investiga en el marco del operativo “A Ultranza Py”.