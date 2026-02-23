Detienen a dos camioneros e incautan estructuras truss de contrabando en Amambay

Agentes de la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) con base en Pedro Juan Caballero, realizaron este lunes un procedimiento sobre la Ruta PY05 en la ciudad de Cerro Corá a unos 40 km de esta capital departamental; la intervención derivó en la incautación de una importante cantidad de estructuras metálicas, específicamente de aluminio, denominadas truss. Además, aprehendieron a los conductores de los camiones de gran porte que las transportaban e incautaron dichos rodados, según datos brindados por la institución. Los intervinientes indicaron que los materiales en cuestión que fueron ingresados de territorio brasileño e iban a ser destinados a Concepción, no contaban con los documentos respaldatorios requeridos en el marco del cumplimiento de las normas tributarias por lo que se presume que eran productos ingresados de contrabando. Los nombres de los conductores privados de libertad no fueron revelados por los responsables del procedimiento.

Detalles de lo incautado

Según un boletín emitido por la Dirección Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, durante la operación efectuado por personal de dicha dependencia y también de la DNIT, se logró incautar 124 estructuras de aluminio, 2 cubos, 20 bases, todos del mismo material, además de tornillos, catracas, cintas, marretas y camineros.

Desde la institución, señalaron que todo lo incautado quedó a cargo de los aduaneros, mientras que los conductores y otros ocupantes de los camiones quedaron a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las tareas investigativas.