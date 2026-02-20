El caso de Kattya González avanza, según el titular de la Corte

El viernes pasado se cumplieron dos años de la destitución de Kattya González del Senado, en una sesión exprés realizada en pleno receso parlamentario del 2024 y ante la que la afectada presentó una acción de inconstitucionalidad que, a la fecha, aún no tiene resolución de la máxima instancia judicial.

Esto pese a que en diciembre del 2025 se notificó de la integración de la Sala Constitucional ampliada que debía estudiar el recurso planteado por la exlegisladora, quien ya presentó nueve urgimientos.

Alberto Martínez Simón contó que la acción tuvo varias recusaciones y un proceso muy largo de integración, cosa que tendrían que mejorar cuando se dan casos de inhibición, especialmente en casos que se integra la Corte.

“Se produce un proceso bastante largo de recusación. Una vez que estuvo eso firme, creo que fue el representante del Senado que recusó al doctor Ríos (Víctor) y al doctor Kriskovich (Esteban Armando), y eso nuevamente se tuvo que resolver. Se resolvió hace un tiempo, se rechazaron las recusaciones, quedó consolidada la sala, se sorteó y empezó el devaneo de los votos”, explicó.

Proceso de votación

Indicó que ahora depende de que cada miembro que integra la sala ampliada expida su voto, de los cuales ya votaron aproximadamente cuatro de los nueve que la integran, siendo Martínez Simón el quinto en tener que emitir su voto.

Para estos casos, el procedimiento consiste en sortear un preopinante, quien inicia el análisis, da el primer voto y este pasa al siguiente integrante, el cual puede adherirse, votar en disidencia o ampliar el argumento del voto.

Los votos se expiden por cada uno de los integrantes y por turno, quienes deben argumentar su postura, por lo que el proceso se vuelve un poco más lento que cualquier otra votación.

La misma está integrada por los ministros Gustavo Santander, Víctor Ríos, César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, además de los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich.