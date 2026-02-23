Policía ratifica que “Lulú” fue el contratante de los asesinos de Guillermo Moral

Para la Policía Nacional, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, el hombre detenido durante un operativo en Ciudad del Este, es una pieza importante dentro de la estructura que planificó y concretó el homicidio de Guillermo Moral.

“Él sería la persona que comandaba toda la parte operativa, daba la directiva a los sicarios y tenía influencia en la parte logística”, señaló el subcomisario David Delgado, subjefe del Departamento de Investigación de Homicidios. El uniformado precisó que, a su vez, Báez Guillén respondía a un superior que le daba directivas. Se trataría de una persona que ya está detenida en el marco de la investigación.

Delgado reiteró que alias “Lulú” es considerado el nexo principal entre los autores intelectuales y materiales del asesinato de Guillermo Moral y mencionó que hay dos personas más con orden de captura por el mismo caso.

“Lulú” admitió que sicarios estuvieron en su casa

Carlos Antonio Báez Guillén señaló ante los medios que los dos sicarios que perpetraron el asesinato de Guillermo Moral estuvieron en su domicilio por algunas horas por pedido de un amigo, pero posteriormente ya no los recibió. Respecto a los giros de dinero que lo implican en el hecho, indicó que lo hizo por pedido de una persona desde Presidente Franco y deslindó de toda responsabilidad a sus familiares.

“Un avance importante”

El subcomandante de la Policía Nacional, Crio. César Silguero, explicó que la captura de alias Lulú constituye un avance importante para llegar a quien dio la orden de matar al militar en octubre del año pasado. “Evidentemente, a partir de esta pieza, probablemente nos dé mayor información a través de los elementos incautados”, señaló el uniformado al tiempo de ratificar que el sindicado realizó los giros de dinero a los sicarios.

