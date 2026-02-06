Cuerpo hallado en el río Paraná pertenece al sicario del militar Moral

El 29 de octubre del 2025 fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas del río Paraná, en la zona de Puerto Irala, luego de que un grupo de pescadores reportara la presencia de un bulto envuelto en una bolsa de arpillera.

Desde aquel momento se sospechaba que el cuerpo correspondería al adolescente de 16 años señalado como uno de los autores materiales del crimen del militar Guillermo Moral, el pasado 2 de octubre frente a la Facultad de Derecho de la UNA.

Hoy, las sospechas fueron confirmadas por el fiscal José Martín Morínigo, tras el estudio de ADN realizado con muestras tomadas a su madre.

Otra de las pruebas que indicaban que el cuerpo hallado era el del adolescente tenía que ver con el tatuaje del menor en uno de sus brazos.

Lea más: Cuerpo hallado en río Paraná pertenecería al presunto sicario del militar Moral

Rogelio Leme Díaz Brítez (18), el otro presunto sicario quien condujo la motocicleta en la que se desplazaron con el adolescente, sigue prófugo.