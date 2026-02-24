Ataque a tiros contra administrador de estancia en Jasy Cañy reaviva tensión en zona ocupada por organizaciones campesinas

La víctima fue identificada como Óscar Tamay, quien ya había sufrido un intento de atentado el pasado 20 de enero, cuando un explosivo estalló al paso de la camioneta blindada en la que se desplazaba por un camino interno del establecimiento. En aquella ocasión, el administrador se salvó de milagro.

Lea más: Explosión en estancia de Yasy Kañy fue intento de “quema de archivo”, según fiscal

En el nuevo episodio, Tamay y varios funcionarios de la empresa se disponían a iniciar el cultivo de maíz dentro de la estancia. En ese momento, escucharon múltiples disparos provenientes de una zona boscosa que estaría ocupada por los invasores. Ante esta situación, abandonaron rápidamente el lugar y dieron aviso a la Policía Nacional.

Antecedentes en la zona

La propiedad ya había sido escenario de hechos violentos en el pasado. Hace aproximadamente dos años fue detenido en el mismo sitio el líder campesino Rubén Villalba, a quien se atribuyen varios hechos delictivos. Entre ellos figura su presunta participación como cabecilla del enfrentamiento registrado en 2012 entre la Policía Nacional y campesinos, que dejó varias personas fallecidas.

Lea más: Fiscalía investiga presunto ataque con explosivo en Canindeyú

El nuevo ataque se produce en un contexto de creciente tensión en la zona, donde además, a unos 60 kilómetros del establecimiento, fue secuestrado el productor Almir de Brum, quien se encontraba trabajando el sábado pasado. Según datos preliminares, el plagio habría sido perpetrado por un grupo criminal que estaría operando nuevamente en el área.

La Policía se encuentra investigando ambos hechos, mientras productores y trabajadores de la región manifiestan preocupación ante la escalada de violencia.