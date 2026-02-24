Colegio Internacional: nombran a nueva directora, tras protesta de los padres

Luego de las numerosas protestas por parte de la Asociación de Padres del Colegio Internacional (Apaci), por el nombramiento del pastor Cristóbal Mareco Lird, como director general, supuestamente sin someterse al proceso de concurso y sin formación para el área educativa, la junta propietaria de este centro privado, informó que la docente Mirtha Noguera es la nueva directora general.

Mareco Lird había sido apartado del cargo el jueves pasado, después de que el Poder Judicial había dispuesto una medida cautelar que implicaba el apartamiento inmediato de esta persona.

“La Junta Directiva de la Asociación del Colegio Internacional comunica que, la Mgtr. Mirtha Noguera asume, a partir de la fecha, la Dirección General en carácter de Encargada de Despacho”, expresaron esta mañana desde el colegio en un comunicado.

Noguera se desempeña como vicedirectora del tercer ciclo de la Educación Escolar Básica y de la Educación Media, puesto que seguirá ejerciendo al igual que la dirección.

Reclamos de los padres

Miembros de la Apaci y ex alumnos, encabezaron varias protestas entre enero y febrero, manteniendo un conflicto con la junta directiva debido al nombramiento de Mareco Lird.

Las familias acusaron a los directivos de no hacer público el informe sobre la formación del religioso, para el cargo de director principal. Los padres pedían justamente a “alguien de la casa”, para el puesto, cuestión que sucedió finalmente con el anuncio de la jornada.