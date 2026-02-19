Colegio Internacional: tras medida cautelar, apartan del cargo a nuevo director

La Asociación de Padres del Colegio Internacional (Apaci), informó esta tarde que el nuevo director Cristóbal Mareco Lird, fue apartado de manera inmediata del cargo, luego de una resolución dictada por un Juzgado Civil de la República, que dispuso esta medida de manera transitoria.

“En virtud de dicha resolución, se ha dispuesto una medida cautelar que implica el apartamiento inmediato del señor Mareco Lird del cargo de Director General, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso judicial”, indicaron desde la Asociación en un comunicado.

Lea más: Denuncian que colegio privado incumple fallo judicial y no brinda informe sobre nuevo director

La noticia se da luego de un primer fallo de la Justicia, en el cual se exigía a la junta directiva del tradicional colegio privado, que informe sobre los antecedentes educativos de Mareco Lird.

Según los padres, las autoridades de la institución educativa habían incumplido esta orden y no entregaron documento alguno, que pruebe que el director pasó por un proceso concursal y que es idóneo para el cargo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Piden reencauzar selección de director

La Apaci, exige al colegio “reencauzar el proceso de selección y designación del director general – cargo actualmente vacante –“, conforme a las disposiciones establecidas en el Estatuto Social y en las normas internas vigentes. Solicitan, igualmente, garantizar esta vez la transparencia, la legalidad y el respeto a los principios que rigen nuestra institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Con una nueva marcha, persisten las protestas en el Colegio Internacional por designación de director

También recuerdan que siguen pidiendo una mesa de diálogo con la junta directiva y el entendimiento con las autoridades provisorias que serán nombradas.

Los padres realizaron varias protestas durante los últimos meses, en reclamo del nombramiento de Mareco Lird como el director general, pese a que, siempre de acuerdo con los reclamos, el mismo no había sido incluido en el concurso de selección desde un principio.

En medio de esta tensión, las clases deben iniciarse este lunes 23 de febrero en el Internacional, al igual que en las instituciones educativas del sector público. La mayoría de los colegios privados arrancaron las clases en las últimas semanas.