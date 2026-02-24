Invitan a retiro penitencial, recordando “800 años con el corazón de Francisco”

La Familia Franciscana del Paraguay convoca a los fieles católicos a un gran retiro penitencial a llevarse a cabo el próximo domingo 1 de marzo. Este evento busca reunir a la comunidad de la Región Arquidiocesana y San Lorenzo en una profunda jornada de fe. La actividad se realiza en el marco conmemorativo de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Sagrada Familia, ubicado en la calle San Vicente de Lambaré. La jornada de reflexión comenzará puntualmente a las 08:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 horas del mismo domingo. Los organizadores invitan a los participantes a asistir con un corazón disponible para recibir la gracia de Dios.

“Escuchar, ayuna y convertirnos”

Bajo el lema “Escuchar, ayunar y convertirnos”, se celebran los ocho siglos del legado espiritual del santo italiano. La iniciativa también se alinea con el mandato bíblico “Denles ustedes mismos de comer”, tomado del Evangelio de Mateo. Este tiempo de oración se enmarca además en el año 2026, dedicado institucionalmente a la promoción del bien común.

Como orden penitente, los franciscanos buscan renovar su vocación de conversión durante el periodo de la Cuaresma. El objetivo es que los asistentes vivan un proceso de reconciliación personal y comunitaria durante este tiempo santo. Se espera que el retiro sea un espacio propicio para la oración y la preparación espiritual hacia la Pascua.

Se solicita a los interesados traer consigo una Biblia y un cuaderno para realizar anotaciones de las reflexiones. Asimismo, se insta a los participantes a llevar agua y alimentos sencillos para compartir fraternalmente en el almuerzo. La invitación es abierta para todos aquellos que deseen sumergirse en la espiritualidad del corazón de Francisco.