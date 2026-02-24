Pensión de adultos mayores: unas seis mil personas de 70 años cobran desde hoy sin necesidad de censos

A partir de este martes, un total de 6.214 nuevos beneficiarios que cumplieron 70 años al cierre de ayer, ya tienen habilitado el cobro de su pensión alimentaria en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Con esta incorporación, el programa alcanzará un universo de 349.000 adultos mayores al finalizar el mes de febrero, indicó el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

Enfatizó que la implementación de la Ley 7.322/24 marcó un “antes y un después” al establecer la inclusión automática y que el sistema anterior basado en censos manuales no solo era costoso para las arcas públicas, sino que funcionaba como un foco de clientelismo y humillación.

“El censo era una herramienta de corrupción terrible, de discriminación y humillación. Se hacían censos para negociar y luego ni se explicaba por qué no se les incluía”, manifestó.

También explicó que ya no se requiere que el abuelo o la abuela se inscriba en la Municipalidad, ni que reciba visitas de gestores en su domicilio.

El Ministerio de Desarrollo Social realiza un cruzamiento masivo de datos con instituciones como Identificaciones, Registro Civil, la DNIT (ex SET), IPS, Senacsa y la Contraloría, especificó.

Requisitos para acceder por orden de edad

No poseer ingresos salariales públicos ni privados.

No ser cotizante titular del IPS.

No ser contribuyente de la DNIT.

No poseer más de 30 cabezas de ganado (según registros de Senacsa).

Respecto al plan para los próximos meses, adelantó que entre el jueves y el viernes de esta semana se anunciará la cantidad de personas de 69 años que serán dadas de alta.

“Dependemos del plan de caja que nos asigna el Ministerio de Economía. Para febrero nos dieron cupo para 10.000 nuevas inclusiones. Como ya entraron los de 70, ahora estamos ajustando los números para ver cuántos de 69 años ingresan. Estimamos llegar hasta los nacidos en mayo o junio de ese año”, detalló.