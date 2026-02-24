Denuncian desaparición de paraguaya en España: familia perdió contacto con la joven

Bianca Aracely Rolón, de 19 años, es una joven oriunda de Carayaó, distrito de Caaguazú, y quien hace por lo menos seis meses viajó a España con el objetivo de trabajar. La última vez que se supo algo de ella fue el pasado 19 de febrero y su familia clama ayuda para dar con su paradero.

Su hermana Andrea Rolón explicó en contacto con NPY que su hermana había intentado ingresar al Colegio de Policías, pero tras no lograrlo, decidió viajar –como muchos paraguayos– en busca de mejores oportunidades. Mencionó que estaban en contacto periódicamente, aunque señaló que se trata de una persona “muy reservada”.

Comentó que Bianca emprendió el viaje en compañía de un vecino, pero tiempo después se apartó y comenzó a convivir con otras personas. Mencionó que la joven vivía en un departamento junto a otra persona y la última imagen que se tiene es de ella saliendo del sitio.

Andrea explicó que -si bien le han llegado versiones de que su hermana pidió no ser molestada- la familia está muy preocupada porque Bianca eliminó todas sus redes. “Algo a mí me dice que mi hermana no está bien”, expresó.

La mujer indicó que personas allegadas a Bianca en España ya realizaron la denuncia de la desaparición, aunque cinco días después no se tienen novedades.