Crisis hídrica del río Tebicuary: Mades ordena el cese de bombeo por parte de los productores de arroz

En estos últimos días el cauce del río Tebicuary, tanto en su cuenca alta y baja, ha registrado un importante descenso, actualmente está manteniendo en ambos puntos el nivel hídrico de 0,18 metros.

Tras esta situación el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) ha resuelto el cese de bombeo de agua por parte de los productores de arroz desde el cauce principal y sus afluentes hasta nuevo aviso.

Con esta situación el sector más golpeado son los pescadores quienes habían mencionado que tras la bajante del agua no se tiene más pique en la pesca, como también existen sectores del río que ya es inavegable con las canoas.

En ese sentido la presidenta de la Unión de Pescadores de Villa Florida, Gladys Escobar de Mora, mencionó que ya están realizando las gestiones ante las autoridades correspondientes para la distribución de kits de víveres porque con esta situación los pescadores no están más contando con un ingreso económico para la mantención de sus familias.