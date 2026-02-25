Arnaldo Giuzzio: Tribunal descarta nulidad de acusación

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, comunicó hoy su decisión de rechazar todos los incidentes planteados por la defensa en el primer día de juicio oral y público al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, por supuesto cohecho pasivo agravado.

La acusación fiscal refiere que en el año 2021 el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio recibió “favores”, tanto para la Policía como para su familia, de parte del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola, quien buscaba convertirse en proveedor del Estado.

En juicio, la acusación está a cargo de los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) Verónica Valdez y Jorge Arce.

Pruebas de la Operación Turf, admitidas

El pasado miércoles 18, primer día de juicio, la representante del Ministerio Público solicitó la inclusión probatoria de distintas pruebas, siendo las principales de ellas dos celulares pertenecientes al supuesto narcotraficante Lindomar Reges Furtado, incautados en el marco de la causa abierta a partir de la Operación Turf y la extracción de datos correspondiente.

La fiscala Valdez solicitó igualmente la inclusión del celular de Carla Guimaraes, quien habría ayudado en la fuga del extranjero del Paraná Country Club de Hernandarias durante un allanamiento realizado en el marco de la Operación Turf, el 15 de febrero de 2022.

Ambas fueron admitidas por el Tribunal de Sentencia.

Nulidad de acusación contra Arnaldo Giuzzio no prosperó

Por su parte, la defensa de Giuzzio, a cargo de la también exfiscala Gilvi Quiñónez, se opuso a la inclusión de las pruebas mencionadas por considerar que no guardan relación alguna con el caso y también solicitó la exclusión de la declaración de Espindola desde su lugar de reclusión (Brasil), pero el Tribunal admitió ambas pruebas.

La defensa planteó un incidente de nulidad de la acusación, que fue descartada por el colegiado. Ante la decisión del Tribunal, la defensa planteó una reposición, cuya fundamentación seguirá desarrollando en la próxima sesión.

Con relación a la solicitud de la Fiscalía de la admisión de un CD con la declaración de Espindola, a la que también se opuso la defensa del exministro, el Tribunal resolvió diferir su estudio para el momento oportuno.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 6 de marzo.